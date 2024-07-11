¡ØOuter Wilds: Archaeologist Edition¡Ù¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ÈÇ10·î24ÆüÈ¯Çä·èÄê¡¡·«¤êÊÖ¤¹¡í22Ê¬¡í¤Î¥¿¥¤¥à¥ë¡¼¥×¤Ë¼ü¤ï¤ì¤¿ÏÇÀ±Ãµº÷¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥È¤Ï¡¢¤ª¤â¤·¤í¤¤¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥²¡¼¥à¤òÀ¤³¦Ãæ¤«¤é¥»¥ì¥¯¥È¤·¤ÆÈ¯Çä¤¹¤ë¥²¡¼¥à¥ì¡¼¥Ù¥ë¡ÖHappinet IndieCollection¡×¤ÎÂè10ÃÆ¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤·¤Æ¡¢Nintendo Switch¡¿PS5ÍÑ¥½¥Õ¥È¡ØOuter Wilds: Archaeologist Edition¡Ù¡Ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ÈÇ¡Ë¤ò2024Ç¯10·î24Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¡£ËÜÆü¤è¤êÍ½Ìó¤â³«»Ï¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡ØOuter Wilds: Archaeologist Edition¡ÙÈ¯Çä¹ðÃÎ¥È¥ì¡¼¥é¡¼
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢±Ñ¹ñ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¥²¡¼¥àÉôÌç¥Ù¥¹¥È¥²¡¼¥à¾Þ¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡ØOuter Wilds¡Ù¡£ËÜºî¤Ï¡¢·«¤êÊÖ¤¹"22Ê¬"¤Î¥¿¥¤¥à¥ë¡¼¥×¤Ë¼ü¤ï¤ì¤¿¿·ÊÆ¤Î±§ÃèÈô¹Ô»Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢±§Ãè¤òÎ¹¤¹¤ëÏÇÀ±Ãµº÷¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡£ÌÚ¤ÎÏ§ÊÕ¤È¤¤¤¦¾®¤µ¤ÊÏÇÀ±¡¢¤¿¤²Ð¤ÎÁ°¤ÇÌÜ³Ð¤á¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¥²¡¼¥à¤Ï»Ï¤Þ¤ë¡£¿·ÊÆ¤Î±§ÃèÈô¹Ô»Î¤Ç¤¢¤ë¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ï¡¢½éÈô¹Ô¤ÎÌë¡¢"22Ê¬"¤ò·«¤êÊÖ¤¹¥ë¡¼¥×¤Ë¼ü¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Ææ¤ËËþ¤Á¤¿±§Ãè¤òÉñÂæ¤Ë¡¢»þ´Ö¤È¶¦¤ËÊÑ²½¤¹¤ëÏÇÀ±¤Ê¤É¤òÃµº÷¤·¡¢¥ë¡¼¥×¤ä±§Ãè¤ÎÆæ¤Ë¤»¤Þ¤ë¡£
¡¡¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÏÄÌ¾ïÈÇ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµÉÕ¤¤ÎÆÃÁõÈÇ¤òÈÎÇä¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜºî¤Ë¤ÏÍÎÁÄÉ²Ã¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ÖOuter Wilds: Echoes of the Eye¡×¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤äÆÃÁõÈÇ¤ÎÆÃÅµ¤Ë¡¢½Ð¿å¤Ý¤¹¤«ÀèÀ¸¡ÊÌ¡²è¡ØÌóÂ«¤Î¥Í¥Ð¡¼¥é¥ó¥É¡Ùºî²è¡Ë¤Ë¤è¤ëÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨°Ê²¼¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¤è¤ê°úÍÑ¡£
¢£±§Ãè¤òÃµº÷¤·¡¢Ææ¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤½¤¦
¡¡¿ôÀéÇ¯Á°¤ËÌÇË´¤·¤¿¸ÅÂå¼ïÂ²¤ÎÆæ¤òÃµ¤ëÄ´ºº¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ±§ÃèÁ¥¤Ë¾è¤ê¹þ¤ßÎ¹Î©¤Á¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥×¥ó¥ï¡¼¥ë¥É¤ÎÀ±·Ï¤ò±§ÃèÁ¥¤Ë¾è¤Ã¤Æ°ÜÆ°¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¾ì½ê¤òÃµº÷¤·¤è¤¦¡£ÏÇÀ±¤ò½ä¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¾ðÊó¤òÆþ¼ê¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤é¤ò½¸¤á¡¢¹Ò¹ÔµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¡¢±§Ãè¤ÎÆæ¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î"22Ê¬"¤ò²á¤´¤½¤¦
¡¡Ãµº÷¤Ø¤ÈÎ¹Î©¤Ã¤¿22Ê¬¸å¡¢±§Ãè¤Ï¾ÃÌÇ¤¹¤ë¡Ý¡£¤³¤Î22Ê¬´Ö¤ò·«¤êÊÖ¤¹±§Ãè¤Ç¤Ï¡¢²¿¤ò¤¹¤ë¤Î¤â¤¢¤Ê¤¿¼¡Âè¡£ÏÇÀ±Ãµº÷¤Ç¾ðÊó¼ý½¸¤ËÈè¤ì¤¿¤é¡¢¤¿¤²Ð¤Ç¥¦¥È¥¦¥È¤·¤¿¤ê¡¢¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤ò¾Æ¤¤¤ÆµÙ¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£°ìÂ©¤Ä¤¤¤¿¤éºÆ¤ÓÃµº÷¤Ë½Ð¤«¤±¤è¤¦¡ª¹Ò¹ÔµÏ¿¤À¤±¤Ï¡¢22Ê¬¤Î¾ÃÌÇ¸å¤â»Ä¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡£¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¾ðÊó¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆæ¤ÈÉúÀþ¤ò²ó¼ý¤·¡¢¤³¤Î·ëËö¤ò¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌÜ¤Ç³Î¤«¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ÍÎÁÄÉ²Ã¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ÖOuter Wilds: Echoes of the Eye¡×¤â¼ýÏ¿
¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤Ë¿·¤·¤¯Å¸¼¨¤µ¤ì¤¿¡¢ÀâÌÀ¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤±ÒÀ±¼Ì¿¿¡£¤½¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Ì¤³«¤ÎÃÏ¤Ø¤ÈºÇ¸å¤ÎÎ¹¤Ë½Ð¤ë¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÏÍí¤Þ¤Ã¤¿Ææ¤òÉ³²ò¤¡¢±§Ãè¤Î¿¼Éô¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©
¢£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµÉÕ¤¡ª¡ÖOuter Wilds: Archaeologist Edition ÆÃÁõÈÇ¡×
¡¡¥²¡¼¥à¥½¥Õ¥ÈËÜÊÔ¡Ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ÈÇ¡Ë¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ¤¬Æ±º¤µ¤ì¤¿ÆÃÁõÈÇ¡ª¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ý¥¹¥¿¡¼¤äBOX¤Ë¡¢½Ð¿å¤Ý¤¹¤«ÀèÀ¸¡ÊÌ¡²è¡ØÌóÂ«¤Î¥Í¥Ð¡¼¥é¥ó¥É¡Ùºî²è¡Ë¤Ë¤è¤ëÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÔÆÃÅµÆâÍÆ¡Õ
¡ ÆÃÀ½BOX(½Ð¿å¤Ý¤¹¤«ÀèÀ¸ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë)
¢ ¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ý¥¹¥¿¡¼(½Ð¿å¤Ý¤¹¤«ÀèÀ¸ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë) ¥µ¥¤¥º¡§Ìó½Ä60cm¡ß²£47cm
£ ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼Outer Wilds Ventures¥»¥Ã¥È¡ÊÁ´3¼ï¡Ë
¡ÔÃí°Õ»ö¹à¡Õ
¡¡²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£ÆâÍÆ¡¦»ÅÍÍ¤ÏÍ½¹ðÌµ¤¯°ìÉôÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤
¢£½é²ó¹ØÆþÆÃÅµ¡Ö¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¡×¡¦Å¹ÊÞÊÌ¹ØÆþÆÃÅµ
¡¡ËÜÆü¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥²¡¼¥à¼è°·Å¹¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÍ½Ìó¤ò³«»Ï¡£½é²ó¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢¥²¡¼¥à¤ÎÆ³Æþ¤È¡¢±§Ãè¤Ø¤ÎÎ¹¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¾®ºý»Ò¤¬ÉÕÂ°¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤òÊÒ¼ê¤Ë±§Ãè¤ØÈô¤ÓÎ©¤Ä½àÈ÷¤ò¤·¤è¤¦¡£¤½¤·¤ÆÆæ¤ËËþ¤Á¤¿±§Ãè¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¤¡¢Outer Wilds¤ÎÀ¤³¦¤ØË×Æþ¤·¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡³ÆÈÎÇäÅ¹ÍÍ¤ÎÅ¹ÊÞÊÌÆÃÅµ¤¬²¼µ¤ÎÄÌ¤ê·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÎÆÃÅµ¥Ú¡¼¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÔÃí°Õ»ö¹à¡Õ
¡¡²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£ÆâÍÆ¡¦»ÅÍÍ¤ÏÍ½¹ðÌµ¤¯°ìÉôÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£³ÆÆÃÅµ¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡ØOuter Wilds: Archaeologist Edition¡Ù¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ÈÇ¤Ï¡¢Nintendo Switch¡¿PS5¸þ¤±¤Ë10·î24ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢±Ñ¹ñ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¥²¡¼¥àÉôÌç¥Ù¥¹¥È¥²¡¼¥à¾Þ¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡ØOuter Wilds¡Ù¡£ËÜºî¤Ï¡¢·«¤êÊÖ¤¹"22Ê¬"¤Î¥¿¥¤¥à¥ë¡¼¥×¤Ë¼ü¤ï¤ì¤¿¿·ÊÆ¤Î±§ÃèÈô¹Ô»Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢±§Ãè¤òÎ¹¤¹¤ëÏÇÀ±Ãµº÷¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡£ÌÚ¤ÎÏ§ÊÕ¤È¤¤¤¦¾®¤µ¤ÊÏÇÀ±¡¢¤¿¤²Ð¤ÎÁ°¤ÇÌÜ³Ð¤á¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¥²¡¼¥à¤Ï»Ï¤Þ¤ë¡£¿·ÊÆ¤Î±§ÃèÈô¹Ô»Î¤Ç¤¢¤ë¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ï¡¢½éÈô¹Ô¤ÎÌë¡¢"22Ê¬"¤ò·«¤êÊÖ¤¹¥ë¡¼¥×¤Ë¼ü¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Ææ¤ËËþ¤Á¤¿±§Ãè¤òÉñÂæ¤Ë¡¢»þ´Ö¤È¶¦¤ËÊÑ²½¤¹¤ëÏÇÀ±¤Ê¤É¤òÃµº÷¤·¡¢¥ë¡¼¥×¤ä±§Ãè¤ÎÆæ¤Ë¤»¤Þ¤ë¡£
¡¡¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÏÄÌ¾ïÈÇ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµÉÕ¤¤ÎÆÃÁõÈÇ¤òÈÎÇä¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜºî¤Ë¤ÏÍÎÁÄÉ²Ã¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ÖOuter Wilds: Echoes of the Eye¡×¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤äÆÃÁõÈÇ¤ÎÆÃÅµ¤Ë¡¢½Ð¿å¤Ý¤¹¤«ÀèÀ¸¡ÊÌ¡²è¡ØÌóÂ«¤Î¥Í¥Ð¡¼¥é¥ó¥É¡Ùºî²è¡Ë¤Ë¤è¤ëÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨°Ê²¼¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¤è¤ê°úÍÑ¡£
¢£±§Ãè¤òÃµº÷¤·¡¢Ææ¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤½¤¦
¡¡¿ôÀéÇ¯Á°¤ËÌÇË´¤·¤¿¸ÅÂå¼ïÂ²¤ÎÆæ¤òÃµ¤ëÄ´ºº¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ±§ÃèÁ¥¤Ë¾è¤ê¹þ¤ßÎ¹Î©¤Á¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥×¥ó¥ï¡¼¥ë¥É¤ÎÀ±·Ï¤ò±§ÃèÁ¥¤Ë¾è¤Ã¤Æ°ÜÆ°¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¾ì½ê¤òÃµº÷¤·¤è¤¦¡£ÏÇÀ±¤ò½ä¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¾ðÊó¤òÆþ¼ê¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤é¤ò½¸¤á¡¢¹Ò¹ÔµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¡¢±§Ãè¤ÎÆæ¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î"22Ê¬"¤ò²á¤´¤½¤¦
¡¡Ãµº÷¤Ø¤ÈÎ¹Î©¤Ã¤¿22Ê¬¸å¡¢±§Ãè¤Ï¾ÃÌÇ¤¹¤ë¡Ý¡£¤³¤Î22Ê¬´Ö¤ò·«¤êÊÖ¤¹±§Ãè¤Ç¤Ï¡¢²¿¤ò¤¹¤ë¤Î¤â¤¢¤Ê¤¿¼¡Âè¡£ÏÇÀ±Ãµº÷¤Ç¾ðÊó¼ý½¸¤ËÈè¤ì¤¿¤é¡¢¤¿¤²Ð¤Ç¥¦¥È¥¦¥È¤·¤¿¤ê¡¢¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤ò¾Æ¤¤¤ÆµÙ¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£°ìÂ©¤Ä¤¤¤¿¤éºÆ¤ÓÃµº÷¤Ë½Ð¤«¤±¤è¤¦¡ª¹Ò¹ÔµÏ¿¤À¤±¤Ï¡¢22Ê¬¤Î¾ÃÌÇ¸å¤â»Ä¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡£¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¾ðÊó¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆæ¤ÈÉúÀþ¤ò²ó¼ý¤·¡¢¤³¤Î·ëËö¤ò¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌÜ¤Ç³Î¤«¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ÍÎÁÄÉ²Ã¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ÖOuter Wilds: Echoes of the Eye¡×¤â¼ýÏ¿
¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤Ë¿·¤·¤¯Å¸¼¨¤µ¤ì¤¿¡¢ÀâÌÀ¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤±ÒÀ±¼Ì¿¿¡£¤½¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Ì¤³«¤ÎÃÏ¤Ø¤ÈºÇ¸å¤ÎÎ¹¤Ë½Ð¤ë¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÏÍí¤Þ¤Ã¤¿Ææ¤òÉ³²ò¤¡¢±§Ãè¤Î¿¼Éô¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©
¢£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµÉÕ¤¡ª¡ÖOuter Wilds: Archaeologist Edition ÆÃÁõÈÇ¡×
¡¡¥²¡¼¥à¥½¥Õ¥ÈËÜÊÔ¡Ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ÈÇ¡Ë¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ¤¬Æ±º¤µ¤ì¤¿ÆÃÁõÈÇ¡ª¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ý¥¹¥¿¡¼¤äBOX¤Ë¡¢½Ð¿å¤Ý¤¹¤«ÀèÀ¸¡ÊÌ¡²è¡ØÌóÂ«¤Î¥Í¥Ð¡¼¥é¥ó¥É¡Ùºî²è¡Ë¤Ë¤è¤ëÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÔÆÃÅµÆâÍÆ¡Õ
¡ ÆÃÀ½BOX(½Ð¿å¤Ý¤¹¤«ÀèÀ¸ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë)
¢ ¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ý¥¹¥¿¡¼(½Ð¿å¤Ý¤¹¤«ÀèÀ¸ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë) ¥µ¥¤¥º¡§Ìó½Ä60cm¡ß²£47cm
£ ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼Outer Wilds Ventures¥»¥Ã¥È¡ÊÁ´3¼ï¡Ë
¡ÔÃí°Õ»ö¹à¡Õ
¡¡²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£ÆâÍÆ¡¦»ÅÍÍ¤ÏÍ½¹ðÌµ¤¯°ìÉôÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤
¢£½é²ó¹ØÆþÆÃÅµ¡Ö¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¡×¡¦Å¹ÊÞÊÌ¹ØÆþÆÃÅµ
¡¡ËÜÆü¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥²¡¼¥à¼è°·Å¹¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÍ½Ìó¤ò³«»Ï¡£½é²ó¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢¥²¡¼¥à¤ÎÆ³Æþ¤È¡¢±§Ãè¤Ø¤ÎÎ¹¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¾®ºý»Ò¤¬ÉÕÂ°¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤òÊÒ¼ê¤Ë±§Ãè¤ØÈô¤ÓÎ©¤Ä½àÈ÷¤ò¤·¤è¤¦¡£¤½¤·¤ÆÆæ¤ËËþ¤Á¤¿±§Ãè¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¤¡¢Outer Wilds¤ÎÀ¤³¦¤ØË×Æþ¤·¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡³ÆÈÎÇäÅ¹ÍÍ¤ÎÅ¹ÊÞÊÌÆÃÅµ¤¬²¼µ¤ÎÄÌ¤ê·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÎÆÃÅµ¥Ú¡¼¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÔÃí°Õ»ö¹à¡Õ
¡¡²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£ÆâÍÆ¡¦»ÅÍÍ¤ÏÍ½¹ðÌµ¤¯°ìÉôÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£³ÆÆÃÅµ¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡ØOuter Wilds: Archaeologist Edition¡Ù¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ÈÇ¤Ï¡¢Nintendo Switch¡¿PS5¸þ¤±¤Ë10·î24ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¡£