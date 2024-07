パイロットコーポレーションは、メルちゃんシリーズから、ハローキティとのコラボレーション商品「おせわだいすき ハローキティ」(5,500円)を8月3日に発売する。「おせわだいすき ハローキティ」(5,500円)1992年の発売以来30年以上にわたって親しまれてきたメルちゃんが、サンリオのハローキティとコラボ。今回ハローキティは、メルちゃんのおともだちとして登場する。

セット内容セットにはベビーキャリアやミルクびんも含まれ、ミルクを飲ませたりおんぶやだっこをしたり、一緒にお風呂に入ったりすることができる。そのほか、メルちゃんの着せ替え服として「ハローキティ ラブリードレス」(2,420円)と「ハローキティ おしゃれケープワンピ」(2,420円)も登場。どちらも7月20日発売となる。「ハローキティ ラブリードレス」(2,420円)「ハローキティ おしゃれケープワンピ」」(2,420円)(C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L652689