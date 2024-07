千葉雄喜 with friends「チーム友達」SHOT LIVEも！epica OKINAWA「epica 9th Anniversary」」

“ジャパン NO.1 HIP HOP ナイトクラブ”エピカの9周年パーティーに、日本列島のみならず海外からも注目を集める「チーム友達」をリリースした千葉雄喜が出演します。

epica OKINAWA「epica 9th Anniversary」」

2024年7月14日 日曜日

「epica 9th Anniversary」@epica OKINAWA

SP GUEST:千葉雄喜 with friends「チーム友達」SHOT LIVE

SP GUEST:Young Coco

OPEN 9:00PM - 6:30AM

オリジナル楽曲を中心に、関西をはじめ国内外の有名アーティストとのリミックスが配信され、強い遠心力をもって拡散を続け、一つの社会現象を巻き起こしている、2月13日に配信リリース/MVを公開した楽曲、「チーム友達」を引っ提げ、千葉雄喜がエピカの9周年スペシャルイベントに登場!

更に(Dirty Kansai Remix)にも参加したYoung Cocoも沖縄初出演!その他リミックスに参加したシークレットゲストも多数登場、YTG/SamによるAlex Jewelryとepicaコラボのオリジナルストラップもノベルティで手に入るチャンスありと、豪華な一夜をお見逃しなく!

・チーム友達(Official Music Video)

・チーム友達(Dirty Kansai Remix) Young Coco & Jin Dogg (Official Music Video)

・チーム友達(東海 Remix) SOCKS, \ellow Bucks, MaRI, DJ RYOW (Official Music Video)

<千葉雄喜 プロフィール>

1990年4月22日生まれ、東京都北区王子出身のアーティスト。

2012年11月にKOHHとしてデビューし、2015年1月に客演参加したキース・エイプの楽曲「It G Ma」で世界に名を知らしめる。

2016年8月にはフランク・オーシャンのアルバム、同年9月には宇多田ヒカルのアルバムに参加。

2020年1月に行った「KOHH Live in Concert」にて、次作を最後に引退することを表明し、同年4月に引退前ラストアルバム「worst」を発売。

2021年末に行ったザ・クロマニヨンズとのツーマンライブをもってKOHHとしての活動を引退する。

その後、本名で活動を再開し、月刊文芸誌「文學界」でのエッセイ「千葉雄喜の雑談」連載、Yan Seku(ex. Tajyusaim Boyz)のデビューアルバム「NATURAL PUNKS」の総合プロデュースとミュージックビデオの監督・撮影・編集、地元である東京都北区王子に実店舗を持つ衣類制作販売店Dogsのクリエーションなど多岐にわたる活動をしている。

<Young Coco プロフィール>

兵庫県西宮市出身の若干23歳のラッパー。

彼の持つ独自の世界観は、日本国内だけに留まらず、アジアは韓国や中国、台湾、タイそしてアメリカ、ヨーロッパなど幅広くその名を知られている。

かつて、海外では主流とされていた音楽配信サイトSound cloudやdatpiffでは自身の作品であるMixtape - Trend Setter Boy[ #TSB ] Vol.1〜Vol.3を立て続けにリリースし、国内はもちろん、その才能は海外からも注目を集め、現在も世界の様々な有名アーティストとも交流を深めている。

特に#TSB Vol.3に収録されている“Sakkaku”や“ABE$HI”“KONOMAMA”といった自身の代表曲は、国内外のファン達にとって最も中毒性が高く、まさに錯覚現象を巻き起こし、国内Hip Hopシーンにも大きな影響を与えた。

近年では音楽の枠を越えアートやモデル、そしてファッションアイコンとしても活躍の場を広げている。

2024年の3月には、ファーストアルバム「ALTERED」をリリースし、年内にはアジアツアーを敢行予定。

<YTG/Sam プロフィール>

Alex Jewelryのクリエイティブディレクター。

千葉雄喜が北区王子を拠点に地元の仲間と展開するアパレルブランド/ショップ「Dogs」の立ち上げメンバーとして活動する中で、ジュエリーデザインを手掛けるに至った。

「昔から恐竜や化石、鉱物が好きで、子供の頃の夢は考古学者だった。

それが宝石に興味を持ったきっかけ。

Alex Jewelryは良いと思ったものを素直な気持ちで選んで着用してほしい」。

2020年「From Beads To Diamonds」をコンセプトにスタートしたAlex Jewelryは、YTG、Hana、Alex3人のデザイナーによる性別や年齢を問わないジュエリーブランド。

宝石=特別で非日常的なものではなく、日常で身近に着用できるデザインを意識しながら、仕入れ時から宝石一粒一粒のカットにまでこだわったS LINE。

見るたびにポジティブな気持ちになれるようなカラーとワードを組み合わせたH LINEなどを展開している。

※ストラップについて

付属のスマホホルダーを使えばカバーに通してストラップが付けられます。

他にもバッグ、ポーチ、ハンディファン、カメラにもおすすめです。

腕に通せば落下防止にもなりますのでepicaでの楽しいひとときに是非利用ください。

【epica OKINAWA】

〒900-0032

沖縄県那覇市松山1-5-1 ナムラプラザビル3F

◇年中無休 OPEN - CLOSED

9:00PM - 6:30AM (週末/WEEKEND)

9:00PM - 5:00AM (平日/WEEKDAY)

◯SNS Followr

女性入場無料 & 3ドリンク

(イベント時は適用外になる場合があります。)

※18歳から入場可能

■VIP予約/お問い合わせ■

TEL:098-917-0729 (21:00〜)

TEL:070-3851-9056 (13:00〜)

