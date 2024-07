和洋女子大学健康栄養学科コラボ企画！京成ストア『わよぱん』

和洋女子大学の健康栄養学科では、一般企業や地方自治体と学生たちが協同し、オリジナル商品やメニューを開発する「産官学連携」プロジェクトを行っています。

京成ストア『わよぱん』

和洋女子大学の健康栄養学科では、一般企業や地方自治体と学生たちが協同し、オリジナル商品やメニューを開発する「産官学連携」プロジェクトを行っています。

2024年4月から取り組んでいる、京成ストアと健康栄養学科のコラボレーション企画『わよぱん』を販売中☆

このプロジェクトには、6名の学生が参加し、提案した8種類のパンの中から、惣菜パンや菓子パンなど6種類のパンが商品化されます。

管理栄養士を目指して学んでいる学生たちは、食や栄養に関する知識、女子大学生ならではのアイデアを活かし商品開発に取り組みました。

学生たちは、京成ストア担当者立会いの下、国府台駅前のリブレ京成内にある製パン専用の厨房で試作も行い、パッケージに貼るシールも学生たちが決めました。

この『わよぱん』は2024年7月1日(月)から9月30日(月)まで期間限定で販売中です。

パンは、1ヶ月ごとに2種類ずつ、全3ヶ月間での販売を予定しています。

●販売店舗:リブレ京成、京成ストア直営のベーカリー併設店(下記7店舗)にて期間限定販売です。

<千葉県5店舗>

ユアエルム八千代台・アルビス前原店・幕張本郷店・千葉寺店・リブレキッチン国府台店

<東京都2店舗>

LaLaテラス南千住店・新柴又店

