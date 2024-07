MAMAMOO フィイン、ニューデジタルシングル「coco water」コンセプトフォトを公開

MAMAMOOのフィインが、夏の感性を込めた新曲で帰ってくる。所属事務所のTHE L1VEは9日〜10日、公式SNSを通じてフィインのニューデジタルシングル「coco water」のコンセプトフォトを順次公開した。最初に公開されたイメージには、砂の上に映る葉の影を収めたカットと、海を背景に浜辺に立ってどこかを眺めている彼女の姿が盛り込まれた。また、10日に公開されたイメージでは、波打つ海辺の風景を写したカットと、野原を背景に意味深な表情でグラスを見つめる彼女の姿を収めた2枚のカットでファンを熱狂させた。

彼女は、風になびく黒髪とナチュラルなメイクで、清楚ながらも神秘的な魅力をアピールし、新曲に対する期待を高めた。彼女が新曲を発売するのは、今年2月に発売したデジタルシングル「WHEEE」以来、約5ヶ月ぶりだ。当時、ソロとしての初めてのワールドツアーを控えていた彼女は、公演会場でファンと一緒に遊びたい気持ちを「WHEEE」に盛り込んで発売した。公演では、皆が楽しめる爆発的なステージを披露し、反響を呼んだ。アジアからヨーロッパ、アメリカまで世界17都市を巡るツアーを成功させた彼女は、世界中のファンの熱い声援に後押しされ、7月20日と21日の2日間、ソウルオリンピック公園オリンピックホールにて、アンコール公演「WHEE IN THE MOOD [BEYOND] ENCORE」を開催することを発表し、韓国を代表する“ボーカルクイーン”の人気の高さを再び証明した。今回の「coco water」もアンコール公演を控えてサプライズで公開される新曲であるだけに、ファンへの特別なプレゼントになるとみられる。彼女はもう一段階アップグレードした感性と魅力で、今年の夏、グローバルリスナーのプレイリストに名を連ね、暑さを吹き飛ばす見通しだ。フィインのニューデジタルシングル「coco water」は12日午後6時、各音楽配信サイトを通じて発売される。