»¥ËÚ～¶üÏ©290¥¥í¤¬¡È£´»þ´Ö£±£²Ê¬»þÂå¡É¤Ø¡¡³«ÄÌ¶á¤Å¤¯°¤´¨～¶üÏ©À¾¡ÄÆ»ÅìÆ»¤ò¾®³ØÀ¸¤¬¸«³Ø
Æ»Åì¼«Æ°¼ÖÆ»¤Ï2024Ç¯ÅÙÃæ¤Ë¡¢°¤´¨IC～¶üÏ©À¾IC´Ö¤ÎÌó17¥¥í¤¬³«ÄÌ¤·¤Þ¤¹¡£
³«ÄÌ¤Ç»¥ËÚ～¶üÏ©´Ö(Ìó290㎞)¤ÏÁ´¤Æ¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç·ë¤Ð¤ì¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½êÍ×»þ´Ö¤Ï7Ê¬Ã»¤¯¤Ê¤ê4»þ´Ö12Ê¬¤ËÃ»½Ì¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¶üÏ©¼¾¸¶¤¬¶á¤¤¶üÏ©À¾ICÍ½ÄêÃÏ¤Ç¤Ï¤¤ç¤¦¡Ê2024Ç¯7·î11Æü¡Ë¡¢½¤³ØÎ¹¹Ô¤ÇË¬¤ì¤¿Íå±±¾®³Ø¹»¤Î6Ç¯À¸¤ª¤è¤½20¿Í¤¬¸½¾ì¤ò¸«³Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½é¤á¤Ë¹ñ¸ò¾Ê¤Î¿¦°÷¤¬¡Ö¤³¤³¤Ï»Å¾å¤²Ãæ¤Ç¤¹¡£´°À®¤¹¤ë¤È³§¤µ¤ó¤ÎÍå±±Ä®¤«¤é»¥ËÚ¤Þ¤Ç¤â¶á¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤Ï¡¢´°À®¸å¤Î¥Ðー¥Á¥ã¥ë±ÇÁü¤¬ÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Î¥«¥á¥é¤ÇÍ§Ã£¤ò±Ç¤·¤Æ¹çÀ®±ÇÁü¤Ë´¿À¼¤ò¾å¤²¤¿¤ê¡¢¼Ö¤Î±¿Å¾¤¬¤Ç¤¤ë¥²ー¥à¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¶è´Ö¤Ë¤Ï¶üÏ©¶õ¹Á¤«¤éÌó6¥¥í¤ÎÃÏÅÀ¤ËIC¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Ì¤ÊÞÁõ¤ÎÆ»Ï©¤ä½Åµ¡¤¬Æ°¤¯¸÷·Ê¤â¸«¤é¤ì¡¢³«ÄÌ¤Ë¤Ï¤Þ¤À¿ô¤«·î¤«¤«¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£