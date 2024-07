BABYMONSTER、日本ファンミーティング昼公演の一般発売が決定！リハーサル観覧の実施も

BABYMONSTERが、東京公演に続き、7月30日(火)と31日(水)開催の追加公演「BABYMONSTER PRESENTS:SEE YOU THERE -FINAL-」の夜公演を全席完売させた。彼女たちは5月の東京公演を皮切りに、先月までジャカルタ、シンガポール、台北、バンコクをまわるアジアファンミーティングツアーを成功裏に収め、グローバルでの人気を証明し、さらにアジアツアーの締めくくりとなる今回の追加公演では一般販売を待たず夜公演をSOLD OUTさせた。

急遽追加となった31日(水)の昼公演も残りわずかとなっており、7月13日(土)10時より一般発売が決定した。BABYMONSTERは7月1日(月)にデジタルシングル「FOREVER」をリリース。80年代のシンセポップをBABYMONSTERだけのスタイルで再解釈したYG流“サマーソング”となる本作は、ミュージックビデオ公開から1週間あまりで5000万回再生に迫る勢いを見せており、今週より韓国での音楽活動をスタートさせ、さらにその勢いを加速させる見込みだ。彼女たちはこれまでミュージックビデオのみならず、デビューアルバムタイトル曲「SHEESH」、収録曲「LIKE THAT」のパフォーマンスビデオが1億再生を超えており、最新曲「FOREVER」にも大きな注目が集まっている。そして今回、追加公演開催を記念してSony Music Shop限定 BABYMONSTER 1stミニアルバム「BABYMONS7ER」購入者対象の「公開リハーサル観覧」が抽選受付中。31日(水)昼公演とあわせて彼女たちのパフォーマンスを日本で直接見ることができると、注目を高めている。

■公演概要

「BABYMONSTER PRESENTS : SEE YOU THERE -FINAL-」

2024年7月30日(火)

開場17:30 / 開演18:30 ※SOLD OUT



2024年7月31日(水)

開場13:00 / 開演14:00



開場17:30 / 開演18:30 ※SOLD OUT



会場:神戸・ワールド記念ホール



★来場者特典

入場時、ご来場いただいた方にプレゼントをお渡しいたします。後日発送はいたしませんので、ご了承ください。



<チケット代>

全席指定A席:9,900円(税込)



全席指定A席(グッズ付):13,000円(税込)

※オフィシャル先行のみでお取り扱い



全席指定S席:13,000円(税込)

※アリーナ席保証



全席指定S席(グッズ付):16,000円(税込)

※アリーナ席保証 / オフィシャル先行のみでお取り扱い



全席指定SS席(グッズ付):22,000円(税込)

※アリーナ前方席保証 / オフィシャル先行のみでお取り扱い



〇グッズ付チケットに関して

・BABYMONSTER限定グッズ付き

※オフィシャル先行のみでのお取り扱いとなります。



・全席指定A席(グッズ付き)チケットのグッズは「デザインチケット、チケットホルダー、ネックストラップ」となります。



・全席指定S席(グッズ付き)チケットのグッズは「デザインチケット、チケットホルダー、ネックストラップ、銀テープ、銀テープホルダー」となります。



・全席指定SS席(グッズ付き)チケットのグッズは「デザインチケット、チケットホルダー、ネックストラップ、銀テープ、銀テープホルダー+SS席限定グッズ」となります。



・デザインチケットは入場チケットではございません。ご入場の際は電子チケットをご提示ください。



・グッズ付きチケットのグッズは、いずれもオリジナルグッズとなります。別途通販や会場での販売はございません。



・グッズ付きチケットのグッズは、当日会場にてお渡しいたします。(後日発送不可)



※3歳以上有料。3歳未満入場可。ただし、席が必要な場合は有料となります。

※別途、プレイガイド手数料がかかります。

※お1人様1公演につき4枚まで。

※本公演は、電子チケットとなります。詳細は、申し込みサイトにてご確認ください。



<一般発売(先着)>

申込期間:2024年7月13日(土)10:00〜

※先着順での販売となります。予定枚数に達し次第、販売を終了いたしますので予めご了承ください。



▼お申込みはこちら

・イープラス

・ぴあ

・ローチケ



主催:YG ENTERTAINMENT / YG ENTERTAINMENT JAPAN

企画・制作:YG ENTERTAINMENT JAPAN / Sony Music Solutions

協力:Sony Music Labels



