明日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０３：００ 米・月次財政収支

１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札

１３：３０ 日・鉱工業生産（確報値）

１３：３０ 日・設備稼働率

１５：４５ 仏・消費者物価指数（改定値）

２１：３０ 米・卸売物価指数

２３：００ 米・ミシガン大学消費者態度指数（速報値）

※日・株価指数オプションの特別清算指数（ＳＱ）算出

※日・閣議

※中・貿易収支



○決算発表・新規上場など



決算発表：サカタタネ<1377>，ウエストＨＤ<1407>，パソナＧ<2168>，ＳＦＯＯＤＳ<2292>，ローソン<2651>，ヨシムラＨＤ<2884>，ＪＩＮＳＨＤ<3046>，ビックカメラ<3048>，ドトル日レス<3087>，ＳＦＰ<3198>，ニッケ<3201>，コスモス薬品<3349>，クリレスＨＤ<3387>，ＴＳＩＨＤ<3608>，マネフォ<3994>，イオンファン<4343>，リソー教育<4714>，ＥＬＥＭＥＮＴＳ<5246>，ＱＰＳ研究所<5595>，ベクトル<6058>，竹内製作所<6432>，ＴＷＯＳＴ<7352>，佐鳥電機<7420>，良品計画<7453>，ＩＤＯＭ<7599>，進和<7607>，ワキタ<8125>，三益半導<8155>，チヨダ<8185>，ＭＶ東海<8198>，リンガハット<8200>，松屋<8237>，松竹<9601>，モリト<9837>ほか

※海外企業決算発表：ＪＰモルガン・チェース，シティグループほか



出所：MINKABU PRESS