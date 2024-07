竹内まりやの12thアルバム『Precious Days』が10月16日(水)に発売される。2023年11月よりデビュー45周年を迎え積極的な活動を行っている竹内まりやだが、2014年に発売された『TRAD』以来、10年ぶり、通算12枚目のオリジナル・アルバムとなる。「かけがえのない日々」という意味の『Precious Days』には、当たり前と思って過ごしている1日1日がどれほど尊いものであるか、2度と取り戻せない貴重な日々を大切に味わいながら生きていきたいという竹内まりあの切なる思いが込められているという。

竹内まりや『Precious Days』



2024年10月16日(水)発売通常盤¥3,410(税込)デラックス盤(CD+DVD)(CD+BD)¥8,800(税込)2枚組レコード ¥5,500(税込)カセット¥3,410(税込)※初回プレス分のみマジックカード封入(後日発表)1.Brighten up your day ! テレビ朝日「大下容子 ワイド!スクランブル」テーマソング2.小さな願い(2024 New Remix) 映画「あいあい傘」主題歌3.ベイビー・マイン(日本語Ver)ディズニー映画「ダンボ」日本版エンドソング4.君の居場所(Have a Good Time Here)Netflixシリーズ「ポケモンコンシェルジュ」主題歌5.Smiling Days(2024 New Remix) ベルメゾンCM楽曲6.Watching Over You(Duet with 杏里)テレビ朝日金曜ナイトドラマ「和田家の男たち」主題歌7.遠いまぼろし8.Subject:さようなら9.夢の果てまで10.TOKYO WOMAN フジテレビ深夜ドラマ「TOKYO WOMAN」主題歌11.旅のつづき(2024 New Remix) 映画「最高の人生の見つけ方」主題歌12.Coffee & Chocolate朝日生命CMソング13.Days of Love エアウィーヴCMソング14.歌を贈ろう ABCテレビ・テレビ朝日系ドラマ「素晴らしき哉、先生!」主題歌15.今を生きよう(Seize the Day)(2024 New Remix) NHK総合 土曜時代ドラマ「ぬけまいる〜女三人伊勢参り」主題歌16.All I Have To Do Is Dream(Duet with 山下達郎)17.今日の想い(2024 New Remix) テレビ東京系列「ワールドビジネスサテライト(WBS)」エンディングテーマ曲18.May Each Dayデラックス盤「Precious Live Collection」1.瞳のささやき ※「LIVE Turn Table」より2.待っているわ ※「LIVE Turn Table」より3.September ※「LIVE Turn Table」より4.五線紙 ※「LIVE Turn Table」より5.悲惨な戦争 ※「LIVE Turn Table」より6.Oh No, Oh Yes ※「LIVE Turn Table」より7.静かな伝説 ※「LIVE Turn Table」より8.幸せのものさし ※「LIVE Turn Table」より9.All I Have To Do Is Dream ※「LIVE Turn Table」より10.すてきなヒットソング ※「LIVE Turn Table」より11.家に帰ろう ※「LIVE Turn Table Plus」より SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 201212.元気を出して ※SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2012 初映像化13.みんな一人 ※「LIVE Turn Table Plus」より souvenir again mariya takeuchi live 201014.プラスティック・ラブ ※「LIVE Turn Table Plus」より souvenir 201415.駅 ※「LIVE Turn Table Plus」より souvenir 201416.人生の扉 ※「LIVE Turn Table Plus」より souvenir again mariya takeuchi live 201017.いのちの歌 ※「LIVE Turn Table Plus」より souvenir 2014