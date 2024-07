OCIビジネスの拡大に貢献！シイエヌエス「Oracle Japan Award 2024」受賞

シイエヌエスは、日本オラクルが主催する「Oracle Japan Award 2024」において「Best Cloud Integrator Partner of the Year」を受賞しました。

シイエヌエスは、日本オラクルが主催する「Oracle Japan Award 2024」において「Best Cloud Integrator Partner of the Year」を受賞。

同社は、Oracle Cloudにて東京リージョンが開設された2019年より、戦略的にOracle Cloud Infrastructure(以下、OCI)の活用を行ってきました。

社内ではOracle Base Database Serviceの利用からOracle ApexとOracle Autonomous Databaseを使用したローコードアプリケーションを構築し、案件管理業務を効率化・ドキュメント管理の廃止の実現、Oracle Container Engine for KubernetesでのOCIサービス構築自動化の検証など、サービスの活用と機能の検証を積極的に行っています。

社内での活用を行うことで、製品知識の向上・ノウハウの蓄積などを行うとともに、日本オラクルからコンサルティングサービスを受け、同社における社内技術者の育成・最新の技術情報を取得しています。

2022年9月に同社初のオリジナルブランド「U-Way」をリリースし、同年10月から現在まで以下4つのOCI製品を活用したサービスの提供を開始しています。

■ U-Way Oracle Cloud Infrastructure 導入・運用支援サービス

■ U-Way Oracle Cloud VMware Solution 移行・導入支援サービス

■ U-Way Lite OCI Base Model

■ U-Way Lite OCI DB Model

持続可能な新しい価値の創造により、人や社会、未来に貢献していきます。

【受賞理由】

OCIビジネスにおいて、全社を挙げた取り組みで、昨年度を大きく上回る実績によりOCIビジネスの拡大に貢献したこと、特に数多くの大規模案件構築を成功に導いた「SI技術力」が卓越したものであると評価いただき、今回の受賞となりました。

受賞画像

(左) 日本オラクル 取締役 執行役 社長 三澤 智光様

(右) 日本オラクル 常務執行役員 アライアンス統括 佐野 守計様

(中) シイエヌエス 代表取締役社長 関根 政英

【U-Way OCIシリーズについて】

サービスの詳細につきましては、以下URLをご参照ください。

