カヤックや自転車も！ヒコセブン「モンベル キャンプセットステラリッジテント 2＆3(イエロー) / (ターコイズ)」

ヒコセブンはオリジナルブランド「TABLE CAMP」からレジン製1/43スケール、モンベル キャンプセットステラリッジテント 2&3(イエロー) / (ターコイズ)を2024年7月10日より直営店の「モデルギャラリーHIKO7」及び全国模型取扱店にて予約開始しました。

TABLE CAMP「モンベル キャンプセットステラリッジテント 2&3(イエロー) / (ターコイズ)」

商品番号:TC430003

JAN :4580198724293

予約開始日 : 2024年7月10日

発売予定 : 2024年8月〜9月

販売料金 : 5.280円(税込)

サイズ : 1/43スケール

ボディ素材 : レジン(樹脂) 塗装済み完成品

パッケージ : (W)255mm×(D)155mm×(H)65mm

対象年齢 : 14才以上

仕様 : ディスプレイ専用モデル

販売店 : モデルギャラリー HIKO7

神奈川県横浜市栄区笠間2丁目15-9

モンベル一部店舗

全国模型取扱店

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品と多少異なる場合があります。

【「モンベル キャンプセットステラリッジテント2&3(イエロー) / (ターコイズ)」について】

モンベルステラリッジテントは世界トップクラス軽量性と耐風性を持ち長年にわたり多くの登山家やキャンパーに愛されてきたモンベルが誇る名作テント。

そんなステラリッジテントを中心に今回はカヤック(ボイジャー460T)や自転車(シャイデック TR-C)、ヘリノックス製チェア、その他モンベルの焚き火台やファニチャー等のギアもセットでモデル化。

【製品の特長】

実在するキャンプギアをリアルに再現。

メーカー協力のもとに実際に設営したギアを3Dスキャンしデータを取り1/43スケールで可能な限りリアルに再現。

テントのシワなど細部に至るまでこだわった本格的な塗装済み完成品フィギュア。

テーブルさえあればどこでも設営可能で、キャンプの雰囲気が味わえます。

オリジナルのキャンプ場をテーブルの上に再現したり、スマホで撮影した画像をSNSに投稿したり、お気に入りのギアと一緒にアウトドアフィールドに持っていったり、1/43ミニカーと並べてみたりと使い方はアイデア次第です。

