ヒコセブンは、オリジナルブランド「RAI’S」からダイキャスト製1/43スケール(約11.5cm)、トヨタ クラウン (ARS220) 2022 警視庁高速道路交通警察隊車両 (覆面 白)と、神奈川県警察交通部交通機動隊車両 (覆面 黒)を2024年7月10日より直営店の「モデルギャラリーHIKO7」及び全国模型取扱店にて予約開始します。

ヒコセブン 「トヨタ クラウン2022 警視庁高速道路交通警察隊車両/神奈川県警察交通部交通機動隊車両 」

【「トヨタ クラウン (ARS220) 2022 交通覆面車両」について】

220系クラウンの交通覆面車両は、同型の白黒パトカーがサイドエアロやリアスポイラーが無い仕様になっているのとは異なり、外観が市販車のRSというグレードになっています。

ホイールのみが市販車とは異なり廉価盤の16インチのアルミホイールを履いています。

グリル内の前面赤色灯や反転式の赤色灯は先代の21系と同じ。

白いボディの警視庁の方にはリアウィンドウ内側にパトサインと呼ばれる電光表示版が装備されています。

【製品の特長】

1. 一度限りの限定モデル。

RAI’Sではすべて1度限りの限定生産モデルになります。

2. 実際の仕様を忠実に再現

ベースとなる車両の3Dスキャンデータ使用し、各種赤色灯や、アンテナ等警察車両ならではの装備を1/43スケールで可能な限り再現しています。

【概要】

名称 :1/43 トヨタ クラウン (ARS220) 2022 警視庁高速道路交通警察隊車両 (覆面 白)

限定数 :1,000台

商品番号:H7432207

JAN :4580198724163

名称 :1/43 トヨタ クラウン (ARS220) 2022 神奈川県警察交通部交通機動隊車両 (覆面 黒)

限定数 :800台

商品番号:H7432208

JAN :4580198724170

予約開始日 : 2024年7月10日

発売予定 : 2024年8月〜9月

販売料金 : 各8,580円(税込)

サイズ : 1/43スケール

パッケージ : (W)150mm×(D)70mm×(H)68mm *透明ケース付

ボディ素材 : ダイキャスト製(亜鉛合金) 塗装済み完成品

対象年齢 : 14才以上

仕様 : ディスプレイ用モデル (可動無し)

販売店 : モデルギャラリー HIKO7

神奈川県横浜市栄区笠間2丁目15-9

及び全国模型取扱店

取扱模型店一覧 :

https://www.hiko7.co.jp/original3.html

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品と多少異なる場合があります。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 覆面車両!ヒコセブン 「トヨタ クラウン2022 警視庁高速道路交通警察隊車両/神奈川県警察交通部交通機動隊車両 」 appeared first on Dtimes.