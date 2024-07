100人中96人が「満足」！ファミリーマート「クリスピーチキン プレーン」

ファミリーマートは、人気のホットスナック商品である「クリスピーチキン プレーン」165円(税込178円)をリニューアルし、全国のファミリーマート約16,300店舗にて販売中です。

ファミリーマート「クリスピーチキン プレーン」

ファミリーマートは、人気のホットスナック商品である「クリスピーチキン プレーン」165円(税込178円)をリニューアルし、全国のファミリーマート約16,300店舗にて販売中!

今回、クリスピーチキンの販売好調により、ホットスナック(フライヤー・揚げ物惣菜)が前年比120%を超えていることを発表しました(※1)。

また、商品のリニューアルに先駆けて、都内のおトクに目がない100名を対象に「クリスピーチキン プレーン」の新旧食べ比べの街頭試食調査を実施しました。

街頭試食調査の結果、「新」クリスピーチキンについて、100人中96人が「満足」と回答(※2)しました。

※1 2024年6月25日(火)〜7月3日(水)9日間の実績

※2 「新」クリスピーチキンの満足度を教えて下さい。

「とても満足」「まあ満足」「あまり満足でない」「全く満足でない」の回答におけるTOP2スコアを算出

■新旧食べ比べ!都内の100人に街頭試食調査を実施!

商品のリニューアルに先駆けて、都内の100名を対象に「クリスピーチキン プレーン」の新旧食べ比べ試食調査を実施したところ、100人中96人が「満足」と回答しました。

また、100人中97人が価格据え置きのクリスピーチキンの大きさについて「嬉しい」と回答(※)し、生まれ変わった「クリスピーチキン」についていち早く体験いただきました。

※価格据え置きのクリスピーチキンの大きさについてお答えください。

「とても嬉しい」「まあ嬉しい」「あまり嬉しくない」「全く嬉しくない」の回答におけるTOP2スコアを算出

さらに、「新」クリスピーチキンの食感については、100人中96人が「カリッとしていた」と回答(※)し、衣はカリッと、中のお肉はしっとりにリニューアルしたクリスピーチキンの進化を実感いただきました。

また、新旧のクリスピーチキンを比較して、「明らかに衣がザクザクになっていたし、肉の食感も新しい方がしっとりしていて、食べやすかった。

」や「大きくなり、旧クリスピーチキンより、カリッとしていておいしかった」という感想をいただきました。

※「新」クリスピーチキンの食感についてお答えください。

「とてもカリッとしていた」「まあカリッとしていた」「あまりカリッとしていなかった」「全くカリッとしていなかった」 の回答におけるTOP2スコアを算出

■調査概要

・調査主体 :ファミリーマート

・調査実施機関:笑うメディア クレイジー

・調査実施日 :2024年6月8日(土)

・対象者条件 :都内のおトクに目がない10代〜60代の合計100人を対象に実食調査

(おトクに目がない人:あなたは普段、以下の情報収集または参加をしていますか?の設問で、2項目以上当てはまった方 (1)チラシなどで特売情報(2)クーポンを利用(3)SNSキャンペーン(4)ポイントキャンペーン(5)景品や特典が当たるキャンペーン(6)商品購入で当たるキャンペーン)

・調査方法 :街頭調査

【商品名】クリスピーチキン プレーン

【価格】165円(税込178円)

【発売日】2024年6月25日(火)

【発売地域】全国

【内容】さっぱりとした鶏むね肉にクリスピーな衣の食感が楽しいフライドチキンです。

従来品から、値段据え置きで大きさが1.2倍(※)となって販売中です。

醤油とニンニクを使ったシンプルな味つけで、衣はさらにカリッと食感に、中の肉はさらにしっとり食感に仕上げました。

※規格重量での比較となります。

商品によって個体差があります。

※画像はイメージです。

※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税 8%にて表示しています。

※店舗によって取り扱いのない場合があります。

■ファミマのアプリ「ファミペイ」限定!次回購入時50円引きのファミペイクーポンがもらえる!

レジカウンター横のホットスナックやお惣菜を購入すると、次回ホットスナックとお惣菜に使える50円引ファミペイクーポンが受け取れるQRコードおよびギフトコードがレシートに印字されます。

・レシート発行期間:7/2(火)〜7/15(月)

・ファミペイクーポン利用期間:7/2(火)〜7/22(月)

■おトクに購入いただけるクーポンを配信!

「クリスピーチキン プレーン」、「クリスピーチキン 梅しそ味」をおトクに購入いただける20円引きクーポンを「SmartNews」「LINEクーポン」で配信中です。

・配信期間:6月25日(火)〜7月15日(月)

・使用期間:6月25日(火)〜7月15日(月)

■クリスピーグッズプレゼントキャンペーンをXで実施!

担当者が愛を込めて作った新クリスピーチキンTシャツ&ステッカーを抽選で100名さまにプレゼント!

・応募期間:7月9日(火)11時〜7月15日(月)

・応募方法:(1)ファミリーマート公式Xアカウント(@famima_now)をフォロー

(2)引用リポストで欲しい商品(A賞orB賞)と#ファミマの新クリスピーチキン を投稿で完了!

