¡ÚMBTI¿ÇÃÇ¡ßINI¡ÛÂ¿ºÌ¤ÊºÍÇ½¤¿¤Ã¤×¤ê¡ª¡ÖINI¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÀ³Ê¤ò²òÀâ¡Áº´Ìî ÍºÂç¡¢ÃÓùõ Íý¿Í¡¢¾¾ÅÄ ¿×
INI¡Ê¥¢¥¤¥¨¥Ì¥¢¥¤¡Ë¤Ï¡¢2021Ç¯¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿11¿ÍÁÈ¤ÎÆüËÜ¤ÎÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ÖPRODUCE 101 JAPAN SEASON2¡×¤«¤éÃÂÀ¸¤·¡¢¼ã¤µ¤È¼ÂÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤ÎÀ³Ê¤ò¡¢MBTI¿ÇÃÇ¤ò´ð¤ËÅ°Äì²òÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£ÁêÀ¿ÇÃÇ¤Ê¤É¤Ë¤ª»È¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ê¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ëMBTI¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤Î¾ðÊó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿MBTI¤Ï¡¢À³Ê¥¿¥¤¥×¤Î²ÄÇ½À¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢·èÄêÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ë
¢£º´Ìî ÍºÂç¡§ENFJ¡Ê¼ç¿Í¸ø¡Ë
ENFJ¤Ï¡¢²¹¤«¤¯»×¤¤¤ä¤ê¤Î¤¢¤ëÀ³Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£¿Í¡¹¤òÆ³¤¡¢Îå¤Þ¤¹Å·À¤ÎºÍÇ½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÍýÁÛ¼çµÁÅª¤Ç¡¢¼Ò²ñ¤ò¤è¤êÎÉ¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¾ðÇ®¤òÃí¤®¤Þ¤¹¡£
Í¥¤ì¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Á¡¢¿Í¡¹¤Î²ÄÇ½À¤ò°ú¤½Ð¤¹¤Î¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤¹¡£¶¦´¶ÎÏ¤¬¹â¤¯¡¢Â¾¼Ô¤Î´¶¾ð¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤·¡¢Ä´ÏÂ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤¬¤¢¤ê¡¢¿Í¡¹¤òÌ¥Î»¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÃÓ粼 Íý¿Í¡§INFP¡ÊÃç²ð¼Ô¡Ë
INFP¤Ï¡¢ÍýÁÛ¼çµÁÅª¤ÇÁÏÂ¤ÀË¤«¤ÊÀ³Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£¿¼¤¤´¶¼õÀ¤ÈË¤«¤ÊÁÛÁüÎÏ¤ò»ý¤Á¡¢Æâ¤Ê¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤ËÃé¼Â¤Ç¤¹¡£Â¾¼Ô¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤·¡¢¶¦´¶¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤ÇÀ¤³¦¤ò¸«¤Ä¤á¡¢·Ý½Ñ¤äÊ¸³Ø¤ËºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£Í¥¤·¤µ¤ÈÀ¿¼Â¤µ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢¿Í¡¹¤ä¼Ò²ñ¤ËÁ°¸þ¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£¾¾ÅÄ ¿×¡§ESFP¡Ê¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¡Ë
ESFP¤Ï¡¢À¸¤À¸¤¤È¤·¤¿¼Ò²ñÀ¤È¼«È¯À¤ò»ý¤ÄÀ³Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤·¤ß¡¢¸½ºß¤Ë½¸Ãæ¤·¡¢¼þ°Ï¤Ë³èµ¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
Å¬±þÎÏ¤¬¹â¤¯¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ç¡¢¿Í¡¹¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ëºÍÇ½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´¶³ÐÅª¤ÇÄ¾´ÑÅª¤ÊÈ½ÃÇÎÏ¤ò»ý¤Á¡¢½Ö»þ¤ÎÂÐ±þÎÏ¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í´Ö´Ø·¸¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢ÌÀ¤ë¤¤Ê·°Ïµ¤¤òºî¤ê½Ð¤¹ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥Ï¥¦¥³¥ìÊÔ½¸Éô¡Ë