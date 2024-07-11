【PHOTO】BOYNEXTDOOR ジェヒョン、日本でのスケジュールを終えて帰国（動画あり）
BOYNEXTDOORのジェヒョンが11日、日本でのスケジュールを終えて、金浦（キンポ）国際空港を通じて帰国した。
彼が所属しているBOYNEXTDOORは昨日（10日）待望の日本デビュー曲「Earth, Wind ＆ Fire（Japanese Ver.）」をリリース。六本木ヒルズアリーナでリリース記念ショーケースをおこなった。
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