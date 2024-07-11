パフェイメージのかき氷も！京都・伊藤久右衛門が、宇治茶使用のかき氷発売
伊藤久右衛門はこのほど、「宇治二色金時」を含む、宇治茶を使用したかき氷6種を、伊藤久右衛門各茶房にて販売開始した。
宇治二色金時(宇治本店)
「宇治二色金時」(単品990円)は、宇治抹茶と宇治ほうじ茶、2種の宇治茶蜜をハーフ＆ハーフであいがけした。ほうじ茶蜜を存分に味わう「宇治ほうじ茶金時」(単品890円)、氷の食感を変えた2種類の宇治金時「本店限定 宇治金時」(単品890円)、「ふわふわ宇治金時」(バニラアイス付き990円)、宇治抹茶豆だいふくを忍ばせた「宇治抹茶だいふく氷」(単品1,390円)、パフェをイメージした「宇治抹茶パフェ氷」(単品1,490円)を提供する。
宇治抹茶パフェ氷(JR・祇園)
宇治本店では「宇治二色金時」「宇治ほうじ茶金時」「本店限定 宇治金時」、JR宇治駅前店・祇園四条店では「ふわふわ宇治金時」「宇治抹茶だいふく氷」「宇治抹茶パフェ氷」を提供する。
宇治二色金時(宇治本店)
「宇治二色金時」(単品990円)は、宇治抹茶と宇治ほうじ茶、2種の宇治茶蜜をハーフ＆ハーフであいがけした。ほうじ茶蜜を存分に味わう「宇治ほうじ茶金時」(単品890円)、氷の食感を変えた2種類の宇治金時「本店限定 宇治金時」(単品890円)、「ふわふわ宇治金時」(バニラアイス付き990円)、宇治抹茶豆だいふくを忍ばせた「宇治抹茶だいふく氷」(単品1,390円)、パフェをイメージした「宇治抹茶パフェ氷」(単品1,490円)を提供する。
宇治抹茶パフェ氷(JR・祇園)
宇治本店では「宇治二色金時」「宇治ほうじ茶金時」「本店限定 宇治金時」、JR宇治駅前店・祇園四条店では「ふわふわ宇治金時」「宇治抹茶だいふく氷」「宇治抹茶パフェ氷」を提供する。