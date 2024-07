絶品お肉や屋外プールを満喫！ガーデンテラス佐賀「ファミリー向け特別プラン」

ガーデンテラス佐賀は、焼きたての美味しいお肉を堪能できる「MEATフェス」を含んだファミリー向け特別宿泊プランを夏季限定で提供します。

ガーデンテラス佐賀「ファミリー向け特別プラン」

■プラン概要

プラン名称 : 【期間限定】Meatフェス

〜シェフこだわりの多彩な『肉』料理と充実のドリンクを上質な空間で〜

宿泊可能期間 : 2024年7月1日(月)〜9月15日(日)

チェックイン : 16:00〜24:00

チェックアウト: 12:00

お食事 : 朝夕食付

予約受付期限 : 宿泊日の3日前16:00まで

URL :

https://reserve.489ban.net/client/gt-saga/0/detail/730706

ガーデンテラス佐賀は、焼きたての美味しいお肉を堪能できる「MEATフェス」を含んだファミリー向け特別宿泊プランを夏季限定で提供!

家族全員が楽しめる魅力的な施設やイベントを盛り込んだ内容で、素晴らしい夏の思い出が作れます。

■ホテルの屋外プール

ガーデンテラス佐賀の屋外プールは、子供から大人まで楽しめるよう工夫されています。

浮き輪などのプールアイテムを無料で貸し出しており、深さも段階的に設定されているため、小さなお子様も安心して遊べます。

また、有料で水着の貸し出しも行っています。

さらに、プールの隣にはサウナがあり、自由に利用できます。

プールサイドではラウンジの飲み物を楽しみながら、ゆったりとしたひとときを過ごせます。

■MEATフェス付き宿泊プラン

ガーデンテラス佐賀では、人気のMEATフェスが夕食として付いた宿泊プランを用意しています。

焼きたての美味しいお肉を堪能できるMEATフェスは、家族全員が満足すること間違いなしです。

さらに、毎週木曜日はデザートデイとして、佐賀が誇る竹下製菓の「ブラックモンブラン」が提供されます。

特別なデザートタイムを楽しめます。

■ラウンジでのコラボレーションお菓子

ホテルラウンジでは、竹下製菓とコラボした美味しいお菓子を楽しめます。

佐賀の名産品を味わいながら、ゆったりとした時間を過ごせます。

■めずらしい国産花火の販売と体験

ホテル内の売店では、珍しい国産花火を販売中です。

ホテル敷地内で実際に花火を楽しむことができ、夏の夜を一層華やかに彩ります。

■施設概要

ガーデンテラス佐賀 ホテル&リゾート

所在地 : 〒840-0850 佐賀県佐賀市新栄東3丁目7

アクセス: [タクシー]JR佐賀駅南口より約8分

[バス]佐賀駅バスセンター(4番のりば)より約10分

(58番 中折経由鍋島駅行 ― 新栄小前下車)

[車]福岡市内より、九州自動車道経由で約1時間

長崎市内より、長崎自動車道経由で約1時間30分

熊本市内より、九州自動車道経由で約1時間45分

佐賀・大和I.Cより約20分

九州佐賀国際空港より約30分

駐車場 : ・敷地内駐車場(150台収容可能)

・第2駐車場

https://www.gt-saga.jp/access.html

URL :

https://www.gt-saga.jp/

(「ガーデンテラス佐賀 ホテル&リゾート」で検索)

