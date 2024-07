ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、アニメ『鬼滅の刃』の世界観を“食”で体感できる新テーマ・レストラン『刀鍛冶の里 ひょっとこ亭』に展示される“超絶リアル”に再現された絡繰人形「縁壱零式」を初公開した。USJでは、アニメ『鬼滅の刃』の世界を全身で体感する2大アトラクションとして、VR コースター『鬼滅の刃 XR ライド 〜刀鍛冶の里を疾走せよ〜』と、ストーリー・コースター『鬼滅の刃 柱稽古編×ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド』を7月19日から来年1月5日の期間限定で開催している。

「縁壱零式」は、昨年放送され た アニメ「鬼滅の刃 刀鍛冶の里編」に登場 する戦闘用の絡繰人形。整備を担当する刀鍛冶の少年「小鉄」の祖先によって作られ、原型とな っている 実在した剣士の動きを再現するために腕が6本ある特徴的な姿をしている。作中では「炭治郎」 と「無一郎」 が 修業 の一環として「縁壱零式」と闘う。今回展示される「縁壱零式」は、「無一郎」との激しい修業で破壊された腕、人形の質感や着物など、「炭治郎」との修業のために再起動された時の状態を、USJの開発チームが細部までこだわり抜いて創り出し、完全再現した。『刀鍛冶の里 ひょっとこ亭』では、ステンドグラス風の窓など、大正時代イメージのレトロにしつらえられた秘境の里で「無一郎」「蜜璃」をはじめとする“柱”たちの武勇に敬意を込めて作られた特別メニューを味わい、そして目の前に実際に存在する「縁壱零式」との出会いを楽しめる。(C)吾峠呼世晴/集英社・ アニプレックス・ ufotableHARRY POTTER and all related characters and elements(C) & Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) J.K. Rowling. (s24)Minions and all related elements and indicia TM & (C) 2024 Universal Studios. All rights reserved.(C) NintendoTM & (C) Universal Studios & Amblin EntertainmentTM & (C) Universal Studios. All rights reserved.