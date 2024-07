KARA ニコル、ニューシングル「I DO I DO」Blue Waveバージョンの個人コンセプトフォトを公開

KARAのニコルが華やかなビジュアルでカムバックの雰囲気を盛り上げた。KARAは10日、公式SNSを通じてデジタルシングル「I DO I DO」のBlue Waveバージョンのニコルの個人コンセプトフォトを掲載した。公開された写真の中で彼女は、青い海を連想させるブルー&ホワイトを組み合わせたスタイルで目を引いた。清楚な雰囲気の中で洗練された魅力まで披露し、優れたコンセプト表現力を見せつけた。

「I DO I DO」は、KARAが2022年11月に発売したデビュー15周年記念スペシャルアルバム「MOVE AGAIN」以来、約1年8ヶ月ぶりに披露する新曲だ。「MOVE AGAIN」のタイトル曲「WHEN I MOVE」で韓国の主要音楽配信チャートで1位を獲得したKARAは、2000年代、2010年代、2020年代の音楽番組で1位を獲得した唯一のガールズグループだ。“第2世代の伝説”としてK-POPの歴史を更新しているだけに、新曲「I DO I DO」にも関心が高まっている。KARAは24日の午後6時、音楽配信サイトを通じてニューシングル「I DO I DO」を発売する。また、8月には東京と大阪で単独コンサート「KARASIA」を開催する。