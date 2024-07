フリートウッド・マックのリーダー、ミック・フリートウッドは、スティーヴィー・ニックスとリンジー・バッキンガムの関係が修復することを願っているという。バッキンガムは2018年にバンドを解雇された際、それを決めたのはニックスだと彼女を責めていた。フリートウッドとは2020年に元バンド・メイトのピーター・グリーンが亡くなったのを機に連絡を取り合うようになっている。

