◆松島聡、OCTPATHのパフォーマンスを絶賛

【モデルプレス=2024/07/11】timelesz(タイムレス)の松島聡が10日、自身のInstagramのストーリーズを更新。ダンスボーカルグループ・OCTPATH(オクトパス)のライブリハーサルを見学したことを報告し、話題を呼んでいる。7月20日と21日に大阪・東京で単独ライブ「OCTPATH LIVE 2024 -UP TO THE SKY-」を開催するOCTPATH。今回、松島はOCTPATHのライブリハーサルを見学したことを報告し、集合ショットを公開。「まさに努力の結晶です… 僕自身がいつも課題にしている【人の心を動かすパフォーマンス】これを全ての曲で体現させていた良質なグループで…見終わったあと、言語化できない感情になりました。実力派グループの強さを間近で感じ震えましたね…」と8人のパフォーマンスを絶賛した。

◆松島聡、OCTPATHメンバーへメッセージ

◆松島聡の投稿に反響相次ぐ

「既に完成度が高いのに、ご本人達は、まだまだです…と満足しておらず。メンバーさんのこれまでの道のりなどの話しも聞いて、目頭が熱くなりました」とOCTPATHのメンバーの思いに胸を打たれ、自分自身の課題が見つかったという松島。「今日は沢山の刺激を受け、心打たれた日になりました」と感謝をつづり「いつか、ご一緒できるように頑張ります」と決意を新たにしている。OCTPATHの全メンバーも個々のInstagramを投稿し、松島へ感謝。松島はメンバー個々の投稿を引用しながら、高橋わたるへは「カリスマ性の高さを間近で見させていただき感銘を受けました」「どこを切り取ってもクール且つ美しく見せれる表現力の高さ。勉強になりました」と、太田駿静へは「笑顔が印象的」「細かい表情管理のコントロールがお上手で、ダイナミックなダンスもヴィジュアルとのギャップがあり、見ていて飽きませんでした!」、栗田航兵へは「お人柄の良さがいい意味でパフォーマンスにも出る方」「スタイルの良さを活かした、綺麗な踊りとまっすぐな歌声。一言で表すなら【美】でした」とコメントした。さらに、海帆へは「多才で器用」「ダイナミックな表情管理、ラップ技術、アクロバット…僕の理想が詰まっている方でした」、四谷真佑へは「真佑くんの歌声は、耳の保養ですね…歌声がスッと入ってきて、心に響く歌声」「踊りながらのあのハイトーンボイス。また聴かせてください!!」と、西島蓮汰へは「存在感が強く、センターに来た瞬間のインパクトが印象的」「馬力のあるダンスも相まってグループの重厚感が増す」とメッセージ。そして、小堀柊へ「正直ダンスが未経験だったとは思えません」「爽やかさと色気、両方表現できる器用さに釘付けでした」と、最後に古瀬直輝へ「オーラが半端ない。リーダーとしての風格が…」「ワイルドから妖艶さなど変幻自在な表現力の高さ」「嫉妬してしまうくらい、欲しい技術力を持たれていて、本当に勉強になりました」と丁寧な言葉で彼らの魅力をつづった。松島の投稿にSNSでは「激アツショット」「交流嬉しい!!」「いつか共演ありますように」「そんなことある!?」と反響が続々。さらに「素敵な人柄がビシビシ伝わってくる」「謙虚な人」「優しさと愛がいっぱいの言葉に泣けた」「OCTPATHファンとしてすごく嬉しい」「胸がいっぱい」と喜びや松島の人柄を絶賛する声も多く上がった。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】