かほりん初降臨!! 日向坂46 4期生、藤嶌果歩が表紙＆巻頭グラビア!! 「週刊少年チャンピオン」32号本日発売！

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人気マンガ＆グラビアが盛り沢山の「週刊少年チャンピオン」32号が、本日2024年7月11日に発売された。

11thシングル「君はハニーデュー」で選抜メンバーに抜擢された日向坂46の四期生、藤嶌果歩さんが週チャン初降臨！

 

 

大好物だという生クリームをつくる姿から、11年間続けてきた書道を披露する姿、さらにはセーラー服姿まで…“かほりん”の魅力が詰まった10ページの特大グラビア！　高校３年生、17歳の透明感あふれるスマイル降臨をお見逃しなく!!

 

 

両面BIGポスターが特別付録としてつくほか、限定QUOカード200名プレゼント企画も！

また、7月31日（水）発売の兄弟誌「グラビアチャンピオン」1周年号（VOL.5）でも、“かほりん”の撮り下ろし特大グラビア＆ロングインタビューの掲載が決定!!

 

 

【藤嶌果歩コメント】

 

「素敵な機会をいただけて、本当に嬉しいです！　撮影前日からウキウキしていました(ハート)大好きな生クリームをつくったり、特技の書道を披露させていただいたり…これからも何度だって“かほりん降臨”させてください!!」

(※コメント原文ママ)

 

 

【商品情報】

 

■「週刊少年チャンピオン」32号
発売日：7月11日（木曜日）
定価：360円（税込）
全国の書店、コンビニエンスストアにて
https://www.akitashoten.co.jp/w-champion

(C)秋田書店
(C)Seed & Flower合同会社
(C)小池伸一郎（秋田書店）


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