製品展示や農地見学 天津でフルーツコーンの産業展
天津市武清区の栽培拠点で育つトウモロコシ。（天津＝新華社配信）
【新華社天津7月11日】中国天津市武清区で6日までの3日間、フルーツコーンの産業展「第10回中国（武清）北部フルーツコーン大会」が開かれ、開幕式や展示場・農地での展示、農地見学、優良品種の選出、協力調印式、産業発展報告会、製品プロモーションなど多彩なイベントが行われた。産業の質を向上させる新たな道筋を模索し、交流・協力プラットフォームを構築。優良新品種の普及を加速させ、高品質で多様な製品を求める消費者のニーズに応え、全国の産業発展を促進した。
第10回中国（武清）北部フルーツコーン大会の開幕式で優良品種に選ばれた生産企業の表彰式。（天津＝新華社配信）
京津冀（北京・天津・河北2市1省）地域は中国のフルーツコーンの重要な栽培地域で、武清区でも作付面積が例年10万ムー（約6667ヘクタール）前後で安定し、農家にもたらす経済効果を年間2億元（1元＝約22円）増加させている。
第10回中国（武清）北部フルーツコーン大会で農地を見学する来場者。（天津＝新華社配信）
第10回中国（武清）北部フルーツコーン大会で農地を見学する来場者。（天津＝新華社配信）
天津市武清区の栽培拠点で育つトウモロコシ。（組み合わせ写真、天津＝新華社配信）
第10回中国（武清）北部フルーツコーン大会で開かれた試食会。（天津＝新華社配信）
第10回中国（武清）北部フルーツコーン大会で開かれた試食会。（天津＝新華社配信）
第10回中国（武清）北部フルーツコーン大会のプロジェクト調印式。（天津＝新華社配信）
天津市武清区の栽培拠点で育つトウモロコシ。（天津＝新華社配信）