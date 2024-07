Kep1er、9人体制最後のコンサートをおさめた映像作品を12月25日に発売決定！メンバーのコメントも到着

Kep1erが、12月25日(水)に映像作品「Kep1er JAPAN CONCERT 2024 」Blu-rayを発売することが決定した。今月13日(土)より、Kep1erは9人体制では最後となるコンサート「Kep1er JAPAN CONCERT 2024 」をKアリーナ横浜で3日間にわたって開催し、約4.5万人を動員予定だ。

◆Kep1er コメント

今作に収録されるのは、同公演の最終公演に加え、2024年2月と3月に開催されたKep1er初となるファンコンサート「Kep1er JAPAN FAN CONCERT 2024 」の神戸最終公演。さらに両コンサートの舞台裏をおさめたビハインド映像を含む、収録時間計6時間超えの見どころ満載の豪華収録内容が予定されている。予約は本日正午よりスタートとなり、商品仕様などは後日発表される。なお、「Kep1er JAPAN CONCERT 2024 」最終公演については、全世界での生配信に加え、国内ではライブ・ビューイングも発表されている。詳細はKep1erオフィシャルサイトにてご確認を。私達Kep1erの初めての映像商品が発売されることになりました! Kep1ian(Kep1erのファン)とKep1erの大切な思い出がたくさんつまったコンサート映像なので、早く皆さんのもとへお届けしたいです。楽しみに待っていてください! いつもたくさんの応援をありがとうございます。

■作品情報

「Kep1er JAPAN CONCERT 2024 <Kep1going>」 Blu-ray

2024年12月25日(水)発売



◯完全生産限定盤(Blu-ray 2枚組)

BVXL-135〜137/12,800円(税込)



・Blu-ray収録内容(予定)

「Kep1er JAPAN CONCERT 2024 <Kep1going>」 (2024.7.15)

「Kep1er JAPAN CONCERT 2024 <Kep1going>」 Behind The Scenes

「Kep1er JAPAN FAN CONCERT 2024 <FLY-HIGH>」 (2024.3.3)

「Kep1er JAPAN FAN CONCERT 2024 <FLY-HIGH>」 Behind The Scenes



※商品仕様、封入内容などの詳細は後日発表いたします。



【対象店舗/特典内容】

Sony Music Shop:オリジナル・ハンドタオル

タワーレコードおよびTOWERmini、タワーレコード オンライン 全店:オリジナル・クリアマルチポーチ

Amazon.co.jp:オリジナル・巾着

楽天ブックス:オリジナル・ピンバッジ

セブンネットショッピング:オリジナル・トート型エコバッグ

ネオウィング(CDJAPAN):オリジナル・丸型缶キーホルダー

Kep1er応援店:オリジナル・ロゴステッカー



