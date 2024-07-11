Ìîµå¹ñºÝÂç²ñ¤ÇU23ÂæÏÑÂåÉ½¤¬½àV ·è¾¡¤ÇÆüËÜ¤ËÀËÇÔ
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÌîµå¤Î¹ñºÝÂç²ñ¡¢¥×¥é¥Ï¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¦¥¤¡¼¥¯¤Î·è¾¡¤¬10Æü¡¢¥Á¥§¥³¡¦¥×¥é¥Ï¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢U23¡Ê23ºÐ°Ê²¼¡ËÂæÏÑÂåÉ½¤ÏÂç³ØÆüËÜÂåÉ½¤Ë3¡Ý5¤ÇÇÔ¤ì¤ÆÍ¥¾¡¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¸µºå¿À¤Î³ÔÍû·úÉ×´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëÂæÏÑÂåÉ½¤Ï°ì²óÉ½¡¢ç÷°éîô¤¬2¥é¥ó¤òÊü¤ÁÀèÀ©¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Æó²óÎ¢¤Ë¤Ï2ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ÆÄÉ¤¤ÉÕ¤«¤ì¤¿¡£¸Þ²óÉ½¤Ë¤Ï¼ë瑋Þ¿¤¬¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Á¾¡¤Á±Û¤¹¤â¡¢Ï»²ó¤È¼·²ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ3¼ºÅÀ¤òµö¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÏµÕÅ¾¤ò²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Âç²ñ¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤Ë¤ÏÂæÏÑ¤ÎÏ¤ù¨ÄîÅê¼ê¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥Ï¡¼¥ì¥à¤Ç12Æü¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤ëÂç²ñ¤Ë¤â»²²Ã¤¹¤ë¡£
¡ÊÍÌ·¼Ë§¡¿ÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë
¸µºå¿À¤Î³ÔÍû·úÉ×´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëÂæÏÑÂåÉ½¤Ï°ì²óÉ½¡¢ç÷°éîô¤¬2¥é¥ó¤òÊü¤ÁÀèÀ©¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Æó²óÎ¢¤Ë¤Ï2ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ÆÄÉ¤¤ÉÕ¤«¤ì¤¿¡£¸Þ²óÉ½¤Ë¤Ï¼ë瑋Þ¿¤¬¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Á¾¡¤Á±Û¤¹¤â¡¢Ï»²ó¤È¼·²ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ3¼ºÅÀ¤òµö¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÏµÕÅ¾¤ò²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Âç²ñ¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤Ë¤ÏÂæÏÑ¤ÎÏ¤ù¨ÄîÅê¼ê¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥Ï¡¼¥ì¥à¤Ç12Æü¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤ëÂç²ñ¤Ë¤â»²²Ã¤¹¤ë¡£
¡ÊÍÌ·¼Ë§¡¿ÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë