ENHYPEN、タイトル曲「XO（Only If You Say Yes）」MV予告映像第2弾を公開

ENHYPENが、ハイレベルなパフォーマンスを披露する。本日(11日)、ENHYPENは2ndフルアルバム「ROMANCE:UNTOLD」のタイトル曲「XO(Only If You Say Yes)」のミュージックビデオの予告映像第2弾を公開した。今回の映像で、彼らは明るく温かい雰囲気を醸し出した。ダークでミステリアスな雰囲気を漂わせた予告映像第1弾とは正反対の魅力で目を引いた。メンバーたちは優しい笑顔を見せ、洗練されたパフォーマンスを披露。「XO」という英語のアルファベットを形象化した振付が印象的だ。

また、メンバーたちが学校にいるシーンや雨の日に車で相手を見つめる姿、ピンク色の月の下で優しい眼差しを向けるシーンなどが見る人の胸をときめかせた。「XO(Only If You Say Yes)」は、特別な君が許してくれるなら何でもしてあげたいという少年の気持ちをロマンスファンタジーで描いたポップジャンルの楽曲だ。アーティスト兼シンガーソングライターJVKEがプロデューサーとして参加し、完成度を高めた。ENHYPENの2ndフルアルバム「ROMANCE:UNTOLD」は12日午後1時、全世界で同時に発売される。彼らは同日午後7時、ソウル市松坡(ソンパ)区オリンピック公園・オリンピックハンドボール競技場でショーケースを開催する。