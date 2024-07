芸能事務所「STARTO ENTERTAINMENT」が11日、公式サイトを更新。X(旧Twitter)の公式アカウントを開設することを発表した。

「X公式アカウント 開設のお知らせ」と題し、「株式会社STARTO ENTERTAINMENT(本社:東京都港区、代表取締役CEO:福田淳、以下“当社”)は、本日7月11日にX公式アカウント「@Lets_starto」を開設しました」と報告した。

続けて「この公式Xでは、会社からのさまざまなお知らせをお届けしていく予定です」と予告し「今後とも、当社所属タレントへの温かい応援をよろしくお願いいたします」と呼びかけた。

さらに「なお、当社の企業としての公式Xは本日開設したものを含め以下の3アカウントになります」とした上で、「STARTO ENTERTAINMENT」の「日本語」と「International」、WE ARE! Let's get the party STARTO!!」のURLとともに公式アカウントを紹介した。