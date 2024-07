【POP UP PARADE アイザック・クラーク】10月 再販予定価格:4,800円

グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「POP UP PARADE アイザック・クラーク」を10月に再販する。価格は4,800円。7月11日より予約受付を開始した。

本製品はゲーム「DEAD SPACE」に登場する主人公「アイザック・クラーク」を立体化したもの。独特な作業服の汚れてすすけたような表現を細かに再現し、少し猫背なゲーム中の立ち姿を立体化している。

モデルとなっているはLv3スーツと思われ、顔の特徴的な線や背中のゲージも細かく再現されている。

(C) 2024 Electronic Arts Inc. Dead Space is a trademark of Electronic Arts Inc. Good Smile Company, Inc. is an authorized Electronic Arts licensee. NOT A TOY.