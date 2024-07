【EGGコンソール ぽっぷるメイル PC-8801mkIISR】7月11日 発売価格:880円

D4エンタープライズは、Nintendo Switch用アクション「EGGコンソール ぽっぷるメイル PC-8801mkIISR」を本日7月11日に発売した。価格は880円。

本作は、同社が運営するレトロゲーム配信サービス「プロジェクトEGG」のNintendo Switch向けに展開する「EGGコンソール」の第18弾タイトル。1991年に日本ファルコムからリリースされたサイドビューのアクションRPGで、プレーヤーは女剣士メイルとなり、賞金首となった偉大なる魔道師マテリアル・ホルンを追う冒険に出る。

ゲームでは武器や飛び道具などによる攻撃とジャンプなどを駆使して進めるほか、パズル要素も存在する。なお、ゲーム内のシーンをすぐに楽しめるシーンセレクトモードや、マニュアルおよびジャケットを確認できるギャラリーモードも用意されている。

(C) Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.

(C) D4Enterprise Co.,Ltd. / (C) MSX Licensing Corporation.