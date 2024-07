7月10日より開催

「Q Anniversary」

セガは、現在サービス中のAndroid/iOS用スポーツ育成シミュレーションゲーム「プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド」(サカつくRTW)において、レジェンド「ラウール」や「グティ」をはじめとしたスペイン強豪クラブのスーパースターたちが得意戦術「中央突破」の新★5選手として登場する「Q Anniversary LEGEND SCOUT」を7月10日より開始した。

SSランク能力UPを持つ「ラウール」が登場!「Q Anniversary LEGEND SCOUT」開催

【Q Anniversary LEGEND SCOUT紹介PV】

「Q Anniversary LEGEND SCOUT」では、レジェンド「ラウール」や「グティ」、「ロベルト・カルロス」といった、スペイン強豪クラブのスーパースターたちが、得意戦術「中央突破」の新★5選手として登場する。

「ラウール」は、SSランク能力UPを持つほか、2つ目のスキルがスキル継承枠になっている、フリースキルバージョンも登場する。

今回のスカウトは「通算ボーナス」付き。「Q Anniversary LEGEND SCOUT」で通算100人目と300人目の選手を獲得すると、同スカウトにラインナップされている★5選手の中から好きな1人を選べる「7月LEGEND交換チケット」を入手できる。

また、★4バージョンの「ラウール」や「グティ」、「ロベルト・カルロス」などをもらえるスペシャルログインボーナスも同日より実施される。

特典付きスカウト/通常版スカウト

開催期間:7月10日 ~ 8月21日 10時59分

レジェンド「ラウール」や「グティ」、「ロベルト・カルロス」といった、スペイン強豪クラブのスーパースターたちが新★5選手として登場する特典付きの特別なスカウト。

特典付きスカウトでは、STEP1・3・5・8・10で「新★5選手1人確定」や「★5選手出現確率アップ」などの特別獲得枠に加え、すべてのSTEPで「★5確定スカウトチケット」や限界突破アイテムなどが特典として付く。

「Q Anniversary LEGEND SCOUT」の特典付きスカウト/通常版スカウト

スペシャルログインボーナス

【ラウール】【グティ】【ロベルト・カルロス】【フェデリコ・バルベルデ】【トニ・クロース】【ルーカス・バスケス】【アルダ・ギュレル】【ナチョ】【アンドリー・ルニン】

開催期間:7月10日 ~ 8月21日 3時59分

期間中のログインで、「ラウール」や「グティ」といった、「Q Anniversary LEGEND SCOUT」にもラインナップされている選手の★4バージョンを入手できる。

「スペシャルログインボーナス」

「Q Anniversary 記念キャンペーン」開催

合計3,000GB(無償)や限界突破アイテムなどを獲得できるログインボーナスに加え、「Q Anniversary パネルミッション」や「Q Anniversary 友達招待キャンペーン」などを実施している。

「Q Anniversary 記念ログインボーナス」

開催期間:7月10日 ~ 7月31日 3時59分

期間中のログインで、初日に1,000GB(無償)、期間合計で最大3,000GB(無償)を獲得できるほか、全15日間のログインで「能力UP極秘練習」や「★5確定スカウトチケット」、限界突破アイテムももらえる。

「Q Anniversary 記念ログインボーナス」

「Q Anniversary パネルミッション」

開催期間:7月10日 ~ 8月7日 10時59分

「Q Anniversary パネルミッション」では、設定されたミッションをクリアすることで、さまざまなアイテムを獲得できる。1枚のシートに9つのミッションパネルがあり、ミッションを1つクリアするごとに報酬アイテムを入手できる。9つすべてのミッションをクリアすると、各種アイテムを獲得できる。

【全ミッションクリア報酬】

・シート1枚目:★5確定スカウトチケット×1

・シート2枚目:能力UP秘密練習×20、能力UP極秘練習×5

・シート3枚目:能力UP秘密練習×20、能力UP極秘練習×10

「Q Anniversary 友達招待キャンペーン」

開催期間:7月10日 ~ 8月21日 13時59分

期間中、招待した人数に応じてもらえる友達招待報酬がより豪華になる。また、これまでの招待人数がリセットされるため、過去に同キャンペーンを利用したプレーヤーも、1人目の招待報酬から受け取ることができる。

「Q Anniversary 友達招待キャンペーン」

【招待報酬】

・1人目:500GB(無償)

・2人目:限界突破練習(FW・1段階目)×1

・3人目:限界突破練習(MF・1段階目)×1

・4人目:限界突破練習(DF・1段階目)×1

・5人目:限界突破練習(GK・1段階目)×1

特典付きGBセット!「Q Anniversary GB増量キャンペーン」

開催期間:7月10日 ~ 7月31日 10時59分

同キャンペーンでは、GBショップで指定のGBセットを購入すると、特典としてGB増量やアイテムが付く。なお購入は、各セット1回のみとなる。

特典付きGBセット!「Q Anniversary GB増量キャンペーン」

期間限定交換所&ミッション開催!「Q Anniversary LEGEND TICKET SCOUT」開催

開催期間:7月10日 ~ 8月21日 10時59分

同スカウトは、限定ミッションで「LEGENDスカウトチケットの欠片」を集めると手に入る「LEGENDスカウトチケット」で引くことができる。また開催にあわせ、期間限定ミッションが追加され、交換所の期間限定アイテムのラインナップも更新される。

期間限定交換所&ミッション開催!「Q Anniversary LEGEND TICKET SCOUT」

リミテッドマッチ開催決定!「国際大会シーズンキャンペーン第2弾」開催

期間中、特定の国の選手を獲得・強化できるキャンペーン。7月17日より、新★4監督も実装予定という。

「国際大会シーズン TICKET SCOUT」

開催期間:7月10日 ~ 7月31日 10時59分

「国際大会シーズン TICKET SCOUT」は、期間限定ミッションをクリアすることで、最大100枚獲得できる「国際大会シーズン スカウトチケット」で引くことが可能。特定の国の選手が排出される3種類のスカウトから選択することができる。

「国際大会シーズン 移籍特訓時間短縮キャンペーン」

開催期間:7月10日 ~ 7月31日 13時59分

期間中、移籍特訓させた選手が帰国するまでの時間が通常の1/2に短縮される。

「LIMITED MATCH 国際大会シーズン記念カップ」

エントリー期間:7月17日 メンテナンス終了後 ~ 7月24日 13時59分

開催期間:7月24日 メンテナンス終了後 ~ 7月28日 21時30分

特別ルールを設けたカップ戦イベント「LIMITED MATCH 国際大会シーズン記念カップ」のエントリー受付を開始。リミテッドマッチは、決められた制限の中で編成したデッキで予選とトーナメントを戦うユーザーチーム同士の大会となる。

「LIMITED MATCH 国際大会シーズン記念カップ」

今回は、監督に就任可能なレアリティ制限が★4のみの「リミテッドディビジョン」と、制限なしの「フリーディビジョン」の2種類で行なわれる。

「国際大会シーズンキャンペーン 特別ミッション」

エントリー期間:7月17日 メンテナンス終了後 ~ 7月31日 10時59分

期間中、同ミッションをクリアすると、1回限定で特定の国の選手を強化するアクセサリーを入手できる。

SWCC強豪クラブのデッキに挑戦!「Champion's Road Match」開催

開催期間:7月10日 ~ 7月17日 10時59分

「Champion's Road Match」は、「SUPER WORLD CLUB CUP(SWCC)」で優秀な成績を収めたクラブのデッキに挑戦できるイベント。ステージの初回クリアやミッション報酬で、新★5選手や「選べる監督交換チケット」に加え、新アイテム「限界突破練習の欠片」を入手することができる。

SWCC強豪クラブのデッキに挑戦!「Champion's Road Match」

また、各ステージの試合報酬として「選べる監督交換チケットの欠片」や各種「能力UP練習」などを入手可能。「選べる監督交換チケットの欠片」の入手確率と個数は、上位のステージほど増加する。

さらに、勝利報酬では各種「能力UP練習」や「スキル練習」などを獲得できる。

新★6監督をGET! 期間限定ミッション開催

開催期間:7月10日 ~ 8月21日 10時59分

該当の選手を編成すると強くなるフォーメーションコンボ「栄華を極めし銀河」と「戦術得意度Lv10」を持つ新★6監督「ベルゴスケ」が登場。期間中に開催される特別ミッション「10試合行う」で手に入れることができる。

新★6監督「ベルゴスケ」登場!

ギフト券をプレゼント!「Q ANNIVERSARY LEGEND SCOUT 記念Xキャンペーン」開催

【ベルゴスケ】

開催期間:7月10日 ~ 7月16日 23時59分

「Q ANNIVERSARY LEGEND SCOUT」の開催を記念したリポストキャンペーンを実施。「サカつくRTW」公式Xアカウントをフォローし、キャンペーン投稿をリポストした人の中から抽選で合計1,000名に「えらべるPay」がプレゼントされる。

ギフト券をプレゼント!「Q ANNIVERSARY LEGEND SCOUT 記念Xキャンペーン」

【賞品内容】

・「えらべるPay」10,000円分×10名/100円分×990名

©SEGA (公財)日本サッカー協会公認

The use of images and names of the football players in this game is under license from FIFPro Commercial Enterprises BV.

FIFPro is a registered trademark of FIFPro Commercial Enterprises BV.