オルタナティブロックバンド・Dogstarのベーシストとしても活躍する、ハリウッド俳優のキアヌ・リーブスが、ドイツ・ザクセンリンクで開催されたモーターサイクルレース『MotoGP(ロードレース世界選手権)』に来場した際の動画がMotoGP公式Instagramにて公開された。

動画:『MotoGP』を楽しむキアヌ・リーブス

■“チェッカーフラッグ”を笑顔で振るキュートな姿も!

モータースポーツが大好きなことで知られるキアヌ・リーブス。

公開された動画では、彼が目を輝かせながらチェッカーフラッグ(※レースにおいて競技の終了を伝える黒と白の市松模様の旗)を振る姿を見ることができる。

他にも、歓声に応えながら車に乗り込む姿やレース関係者らと握手をしたり、取材に応えたりする姿も収められている。

なお、インタビュー風景には交際を公表している恋人でビジュアルアーティストのアレクサンドラ・グラントの姿も確認できる。

本動画には、キアヌ・リーブスがチェッカーフラッグを振っていることに喜ぶとともに、「The Hollywood star has had the time of his life at the Sachsenring this weekend!(訳:ハリウッドスターは今週末、ザクセンリンクで人生最高の時間を過ごしました!)」と現場の熱狂ぶりが伝わるメッセージが添えられた。

