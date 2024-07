LINE内のスタンプショップに、ディズニー・アニメーション映画『塔の上のラプンツェル』をテーマにした、かわいくて楽しい新たなLINEスタンプ「ゆる〜り♪塔の上のラプンツェル」が登場!

着せかえショップには、画面をロマンチックな雰囲気で彩るLINE着せかえ「塔の上のラプンツェル(ドリーミー)」が展開されています☆

ディズニー映画『塔の上のラプンツェル』LINEスタンプ&着せかえ

LINE内のスタンプショップ、着せかえショップに、ディズニー映画『塔の上のラプンツェル』をテーマにしたデザインが登場。

かわいくて楽しい新たなLINEスタンプ「ゆる〜り♪塔の上のラプンツェル」と、画面をロマンチックな雰囲気で彩るLINE着せかえ「塔の上のラプンツェル(ドリーミー)」が販売されています☆

LINEスタンプ「ゆる〜り♪塔の上のラプンツェル」

販売開始日: 2024年7月4日(木)〜

価格:250円(税込)または100 LINEコイン

収録スタンプ数:40個

購入方法:「LINE」アプリ内「スタンプショップ」または「LINE STORE」から購入

『塔の上のラプンツェル』に登場するディズニープリンセス「ラプンツェル」や「フリン・ライダー」「パスカル」「ゴーテル」をはじめとするキャラクターたちを表情豊かに描き下ろした、かわいくて楽しいLINEスタンプ。

「ありがとう」「わくわく」といった使いやすいデザインから、映画の名場面が思い起こされるようなデザインまで、全40個のスタンプがセットになっています。

LINE着せかえ「塔の上のラプンツェル(ドリーミー)」

販売開始日: 2024年7月11日(木)〜

価格:370円(税込)または150 LINEコイン

購入方法:「LINE」アプリ内「着せかえショップ」または「LINE STORE」から購入

『塔の上のラプンツェル』を象徴するシーンのひとつである、幻想的なランタンが空を舞うシーンをイメージしたアートを使った着せかえ。

イメージカラーであるパープルを基調にした、大人かわいい着せかえです。

ホーム画面などのアイコンにも「ラプンツェル」や「パスカル」、作中のキーアイテムをセレクト。

「ラプンツェル」がLINE画面をロマンチックな雰囲気で彩ります。

ディズニー・アニメーション映画『塔の上のラプンツェル』の新しいLINE着せかえとLINEスタンプ。

LINE内にて販売されているLINEスタンプ「ゆる〜り♪塔の上のラプンツェル」と、LINE着せかえ「塔の上のラプンツェル(ドリーミー)」の紹介でした☆

© Disney

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

