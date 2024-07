ハリーウィンストンも対象！ギャラリーレア「サマーセール」

ギャラリーレアは、2024年7月1日(月)から31日(水)までLINEお友達登録で最大150,000円割引となるサマーセールを開催中です。

ギャラリーレア「サマーセール」

ギャラリーレアは、2024年7月1日(月)から31日(水)までLINEお友達登録で最大150,000円割引となるサマーセールを開催中。

人気の高いヴァンクリーフ&アーペルから最高品質のダイヤモンドで知られるハリーウィンストンまでセール対象商品!

見た目の美しさはもちろん、クオリティの高さ、機能性と耐久性を兼ね備え大量生産できないエルメスのバーキンもサマーセール対象商品となっています。

バーキンは大量生産ができず入手困難なことから、需要と供給のバランスがとれず中古市場で取引した際の価格の方が高いというハイブランドバッグです。

サマーセールクーポンは、LINEお友達登録をしてからギャラリーレアの公式通販サイトと各店舗で利用できます。

ギャラリーレアでは経験豊富で確かな査定力をもつバイヤーが多数在籍しています。

お客様との信頼関係構築をモットーに、査定力を鍛錬したバイヤーが査定を行っているのでその実力は買取業界トップレベル。

安心して商品を購入できます。

【人気セール対象商品を一部紹介】

●ヴァンクリーフ&アーペル ブレスレット ヴィンテージ アルハンブラ ブレスレット 5モチーフ マラカイト(美品)

定価748,000円 → 733,000円(15,000円OFF価格)

●ルイヴィトン ハンドバッグ モノグラム アルマBB M53152 ヴィトン 2wayショルダーバッグ(未使用品)

定価243,000円 → 237,000円(6,000円OFF)

●シャネル チェーンウォレット クラシック マトラッセ ココマーク キャビアスキン(新品)

定価598,000円 → 583,000円(15,000円OFF)

●エルメス バーキン30 エトゥープ/ゴールド金具 トゴ W刻印 HERMES Birkin ハンドバッグ(新品)

定価4,310,000円 → 4,160,000円(150,000OFF)

【クーポン利用条件】

・ギャラリーレア 公式通販サイトのLINEお友達限定クーポンです。

・サマーセール開催期間中にクーポンコードを取得し、購入した方に限ります。

・購入の合計金額がクーポンの利用条件を満たしていない場合無効となります。

・他のクーポンとの併用はできません。

・他の割引サービスとの併用はできません。

・クーポンの枚数には限りがあります。

・ギャラリーレアの各店舗でもクーポンを利用できます。

・店頭で免税購入の場合はクーポン利用対象外です。

<ギャラリーレア 公式通販サイト>

ルイ・ヴィトン新品・未使用ランクと腕時計はクーポン利用対象外となります。

<ギャラリーレア各店舗>

ルイ・ヴィトン新品・未使用ランクと腕時計は、

現金決済のみクーポンを利用できます。

