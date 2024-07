「&MEDICAL」は柔らかい座り心地で姿勢をサポートする低反発ソフトクッション「KURA SEAT W」を2024年8月下旬に発売します。

&MEDICAL「KURA SEAT W」

価格 :7,900円(税込)

カラー:オリーブ、ブラック

サイズ:W41.5×D37×H11.5cm

重量 :(約)750g

耐荷重:100kg

「&MEDICAL」は柔らかい座り心地で姿勢をサポートする低反発ソフトクッション「KURA SEAT W」を2024年8月下旬に発売。

これに先駆けて、公式オンラインショップではお得な10%OFFの先行予約販売をスタートしました。

■鞍から発想した「KURA」シリーズの新アイテム

馬の鞍から発想した姿勢サポート「KURA」シリーズに新たに仲間入りしたソフトクッション「KURA SEAT W」。

現在好評販売中の姿勢サポートシート「KURA SEAT」よりも少しゆったりしたサイズで、柔らかい座り心地が特長。

体圧分散性に優れた低反発ウレタンを採用し、お尻全体をやさしく包み込みます。

■「KURA」シリーズ特有の座面

平らな座面と違い、KURAシリーズは、鞍のようにお尻の丸みに合わせて設計した独自の座面形状が特長です。

お尻を前後左右から包み込むデザインで骨盤を支え、お尻の前すべりや姿勢崩れを防いで、快適な座り時間を提供します。

座骨部分にはスリット加工を施し、座骨がズレないようにサポートします。

ワークチェアの上の置けるシンプルなスクエアタイプ。

オリーブとブラックの2色展開で、オフィスや自宅のワークシーンにもフィット。

長時間のデスクワークで、腰に悩みを抱えているビジネスパーソンの健康に役立つアイテムです。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post デスクワーカーの姿勢をサポートするソフトクッション!&MEDICAL「KURA SEAT W」 appeared first on Dtimes.