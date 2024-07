ワーナーミュージック・ジャパンは、竹内まりやの10年ぶり、通算12枚目のオリジナルアルバム「Precious Days」を、10月16日に全5形態で発売する。価格はCD+Blu-rayのデラックス盤(WPZL-32154~5)で8,800円。

そのほか、CD+DVDのデラックス盤(WPZL-32156~7)が8,800円、CDのみの通常版(WPCL-13607)が3,410円、180g重量盤の2枚組レコード(完全生産限定/WPJL-10222~3)が5,500円、カセットテープ(完全生産限定/WPTL-10005)が3,410円。

2014年発売の「TRAD」以来となるオリジナルアルバム。映画や地上波TVドラマ、Netflixアニメなどの主題歌、TVワイドやニュース番組のテーマソング、TVCMソング、杏里とのコラボ・ソングや、山下達郎との洋楽カバー、松浦亜弥や早見沙織へ提供した楽曲のセルフカバー(それぞれ松浦と早見がコーラス参加)など、初音源化楽曲を多数含む全18曲を収録する。

デラックス盤には、映像「Precious Live Collection」が付属。2021年に自身初の配信ライブとして話題を呼んだ「LIVE Turntable」と、その後に未発表映像を加えて配信された「LIVE Turntable Plus」から厳選された16曲、さらに2012年に山中湖で行なわれた野外イベント“SWEET LOVE SHOWER”で披露された「元気を出して」を収録する。

この映像は「LIVE Turntable Plus」では公開されなかった映像とのことで、イベントの主催であったスペースシャワーTVにおいても、当時オンエアされることのなかった本邦初公開、山下達郎バンドのバッキングによる夏フェスのゲスト出演、初映像化の超レア映像だという。

そのほか、デラックス盤は豪華ブックレットが付属する7インチサイズ特殊パッケージ仕様。また5形態それぞれの初回プレス分には、“最大の特典施策”だという「マジックカード」も付属する。詳細は後日発表される。

Amazonや楽天ブックスなど対象店舗では先着特典が用意されるほか、7月12日にスタートする山下達郎の全国ライブツアー「PERFORMANCE 2024」で予約会も実施。各会場に設置されるCD販売ブースで、各形態いずれかを予約すると、竹内本人による「直筆サイン色紙」がもれなく、その場でプレゼントされる。ツアー日程などは公式サイトまで。

収録曲 ※5形態共通 01. Brighten up your day !テレビ朝日「大下容子 ワイド!スクランブル」テーマソング 02. 小さな願い(2024 New Remix)映画「あいあい傘」主題歌 03. ベイビー・マイン(日本語Ver)ディズニー映画「ダンボ」日本版エンドソング 04. 君の居場所(Have a Good Time Here)Netflixシリーズ「ポケモンコンシェルジュ」主題歌 05. Smiling Days(2024 New Remix)ベルメゾンCM楽曲 06. Watching Over You(Duet with 杏里)テレビ朝日金曜ナイトドラマ「和田家の男たち」主題歌 07. 遠いまぼろし 08. Subject:さようならセルフカヴァー(松浦亜弥さんへの提供楽曲) 09. 夢の果てまでセルフカヴァー(早見沙織さんへの提供楽曲) 10. TOKYO WOMANフジテレビ深夜ドラマ「TOKYO WOMAN」主題歌 11. 旅のつづき(2024 New Remix)映画「最高の人生の見つけ方」主題歌 12. Coffee & Chocolate朝日生命CMソング 13. Days of LoveエアウィーヴCMソング 14. 歌を贈ろうABCテレビ・テレビ朝日系ドラマ「素晴らしき哉、先生!」主題歌 15. 今を生きよう(Seize the Day)(2024 New Remix)NHK総合 土曜時代ドラマ「ぬけまいる~女三人伊勢参り」主題歌 16. All I Have To Do Is Dream(Duet with 山下達郎) 17. 今日の想い(2024 New Remix)テレビ東京系列「ワールドビジネスサテライト(WBS)」エンディングテーマ曲 18. May Each Day『Precious Live Collection』収録曲※デラックス盤に付属の映像(Blu-rayおよびDVD)の収録曲01. 瞳のささやき ※「LIVE Turntable」より 02. 待っているわ ※「LIVE Turntable」より 03. September ※「LIVE Turntable」より 04. 五線紙 ※「LIVE Turntable」より 05. 悲惨な戦争 ※「LIVE Turntable」より 06. Oh No, Oh Yes ※「LIVE Turntable」より 07. 静かな伝説 ※「LIVE Turntable」より 08. 幸せのものさし ※「LIVE Turntable」より 09. All I Have To Do Is Dream ※「LIVE Turntable」より 10. すてきなヒットソング ※「LIVE Turntable」より 11. 家に帰ろう ※「LIVE Turntable Plus」より SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2012 12. 元気を出して ※SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2012 初映像化 13. みんな一人 ※「LIVE Turntable Plus」より souvenir again mariya takeuchi live 2010 14. プラスティック・ラブ ※「LIVE Turntable Plus」より souvenir 2014 15. 駅 ※「LIVE Turntable Plus」より souvenir 2014 16. 人生の扉 ※「LIVE Turntable Plus」より souvenir again mariya takeuchi live 2010 17. いのちの歌 ※「LIVE Turntable Plus」より souvenir 2014