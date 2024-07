SUPER EIGHT、決して平坦ではなかったグループの20年の道のりを語る

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「メンバーの脱退があったり、コロナがあったり…。いろんな要因で立ち止まりそうになったことも、立ち止まらざるをえないときもあった」(安田章大)

SUPER EIGHTが、7月22日発売の美容誌『MAQUIA』(以下、『マキア』)9月号特別版に初登場。

奇しくも、創刊20周年を迎える『マキア』(2004年創刊)と同じく、デビュー20周年となるSUPER EIGHT。いくつもの壁を乗り越え辿り着いた現在地、そして今こそ語れる“続けること”の意味や重みについてたっぷり語っている。

ソロインタビューでは、それぞれが思う「続けてきたこと」「続けることの大切さ」などにも言及。「本当に無理だと思うならばやめてしまってもいい。続けることに縛られる必要なんてない」(大倉忠義)という意見もあれば、「『生きていること、それだけです』って答えますね」(村上信五)という回答も。第一線のアイドルとして20年を過ごしてきた彼らが持つ様々な視点には目から鱗が落ちること必至だ。

5人での座談会では、「メンバーの脱退があったり、コロナがあったり…。いろんな要因で立ち止まりそうになったことも、立ち止まらざるをえないときもあったし」(安田章大)、「ピンチも経験したしな」(大倉)と、決して平坦ではなかったグループの道のりを振り返り。

メンバーそれぞれの「変わったこと、変わらないこと」については、「この人(村上)、体型が20年前からほとんど変わってないんですよ」(横山裕)など、驚きの事実が次々と明るみに! さすがのトーク力と仲の良さを感じさせる座談会ページは必読だ。

さらに特集内では、特製ケーキで20周年をお祝いするカットも掲載。キリリと決まったカットから、一転してワイワイとケーキを頬張る賑やかな雰囲気のカットなど、SUPER EIGHTの魅力が満載だ。

