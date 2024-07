STARTO ENTERTAINMENTが11日、公式Xを開設した。同社は公式サイトに「本日7月11日にX公式アカウント『@Lets_starto』を開設しました」と報告し、「この公式Xでは、会社からのさまざまなお知らせをお届けしていく予定です。今後とも、当社所属タレントへの温かい応援をよろしくお願いいたします」と呼びかけている。「当社の企業としての公式Xは本日開設したものを含め以下の3アカウントになります」とし、『STARTO ENTERTAINMENT』の「日本語」と「International」、『WE ARE! Let's get the party STARTO!!』のURLを記載している。