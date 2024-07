◆ウォニョン、美ウエストのぞく衣装姿

【モデルプレス=2024/07/11】6人組ガールズグループ・IVE(アイヴ)のWONYOUNG(ウォニョン)が10日、自身のInstagramを更新。美しいウエストがのぞく衣装姿を公開し、反響が寄せられている。この日「Cat girl caught in the middle of the night in Hong Kong(香港の真夜中に猫の女の子が捕まった)」というコメントを添え、6日、7日に開催された香港でのライブのオフショットを公開したウォニョン。グッズTシャツをチューブトップのようにアレンジして着用し、ほっそりとした美しいウエストを披露。頭には黒い猫耳が付いている。この投稿にファンからは「可愛すぎる」「破壊力すごい」「黒猫とウォニョン、最強の相性」「高貴な猫すぎる」「えぐい」など、様々な反響が寄せられている。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】