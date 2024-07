バーガーキングの人気メニュー「ビッグマウス」シリーズ2種の美味しさを良いとこ取りした“ワンパウンダーシリーズ”第3弾「ビッグバーベキュー ザ・ワンパウンダー」が登場。

直火焼きビーフ4枚、ベーコン4枚、BBQソース、贅沢チーズを使用した、超ビッグバーガーです!

バーガーキング「ビッグバーベキュー ザ・ワンパウンダー」

発売日:2024年7月12日(金)〜

価格:単品 1,990円、セット 2,290円

特典:オリジナルステッカー

販売店舗:全国のバーガーキング店舗

※東京競馬場店、京都競馬場店では販売されません

直火焼きの100%ビーフパティの香ばしくジューシーな美味しさが堪能できる、ビーフ4枚を使用した“ワンパウンダーシリーズ”を展開している「バーガーキング」

2024年の“ワンパウンダーシリーズ”第3弾として「ビッグバーベキュー ザ・ワンパウンダー」が登場します。

2024年5月に発売され人気を博している、直火焼きだから旨い、炎で焼いた香ばしい100%ビーフパティから肉の旨味が溢れ出す「ビッグマウス」シリーズ。

今回発売される「ビッグバーベキュー ザ・ワンパウンダー」は、「アメリカンBBQ ビッグマウスバーガー」と「チーズ&チーズ ビッグマウスバーガー』の美味しさを良いとこ取りした超大型バーガーです!

アメリカンBBQと濃厚チーズを味わう本格グルメバーガー!バーガーキング「ビッグマウス」

直火焼きの100%ビーフパティ4枚とスモーキーなベーコンを4枚使用した「ビッグバーベキュー ザ・ワンパウンダー」

コクのあるチェダーチーズスライス2枚とフレッシュなトマト、ピクルスをサンドし、コク深く渋みのあるスモーキーな美味しさの「ブルズアイ BBQソース」とクリーミーな特製チーズソースで仕上げられています。

アメリカンBBQ ビッグマウスバーガー

本場のBBQのような美味しさが楽しめる「アメリカンBBQ ビッグマウスバーガー」と、

チーズ&チーズ ビッグマウスバーガー

トリプルビーフにたっぷりのチーズが濃厚&リッチな美味しさ「チーズ&チーズ ビッグマウスバーガー」それぞれの特長を良いとこ取りしたメニューです!

「ビッグバーベキュー ザ・ワンパウンダー」を注文する際は食べやすい「ハーフカット」がおすすめ。

レジカウンターで「ハーフカット」とオーダーすることで半分にカットして提供されます。

持ちやすく、肉汁の美味しさたっぷりの真ん中から食べることが出来るのも嬉しいポイントです。

発売を記念し「ビッグバーベキュー ザ・ワンパウンダー」を対象にした特典も用意されます。

「ビッグバーベキュー ザ・ワンパウンダー」を購入することで、数量限定の「オリジナルステッカー」をプレゼント!

※無くなり次第終了

BIGキャンペーン

新発売の「ビッグバーベキュー ザ・ワンパウンダー」、好評発売中の「アメリカンBBQ ビッグマウスバーガー」「チーズ&チーズ ビッグマウスバーガー」のいずれかをセットで購入された方を対象にしたキャンペーンを実施。

通常+50円でドリンクMサイズからLサイズへ増量のところ、今だけMサイズから倍増の“BIGサイズ”へ変更できるお得なキャンペーンです!

※期間・数量限定

「ビッグマウス」シリーズ人気2バーガーの美味しさを良いとこ取りした超大型バーガー。

バーガーキングにて2024年7月12日より販売される「ビッグバーベキュー ザ・ワンパウンダー」の紹介でした☆

お手頃サイズ2種が仲間入り!バーガーキング「チーズクリーミーチポトレ/メキシカン」アボカドワッパーJr.

ビーフパティを最大限美味しく味わえる本格メニュー!バーガーキング「グリルド・ビーフバーガー」

