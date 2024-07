「薩摩の若うなぎ」を使用！武蔵野フーズ「うなぎめし」

武蔵野フーズは、昨年大好評の「うなぎめし」を数量限定でリニューアルして販売中です。

武蔵野フーズ「うなぎめし」

武蔵野フーズは、昨年大好評の「うなぎめし」を数量限定でリニューアルして販売中。

■うなぎめし6,458円(税込み) 2食セット(送料同社負担) 冷凍 ※クール便

うなぎは鹿児島県産「薩摩の若うなぎ」を採用。

鹿児島県の大隅半島のシラス台地に磨かれた良質な地下水と最新設備の養鰻場で育てた活鰻です。

炭火で香ばしく白焼きし、4度のタレ付け焼きで身はふっくら、皮は香ばしく焼きがっています。

「うなぎめし」にはうなぎのタレで炊き込んだごはんが付いています。

タレ炊きご飯は深みのある味わいでうなぎとの相性も抜群です。

お米は岩手県産ひとめぼれを使用。

つややかでもっちりとした食感です。

一般的なうなぎの一人前80〜100gに対し「うなぎめし」は約125gのうなぎを使用。

食べ応えがあります。

■購入方法

オンラインショップもしくは電話にて受け付け。

【公式】健康宅配オンラインショップ | 武蔵野フーズ (kenko-webshop.jp)

https://www.kenko-webshop.jp/

フリーコール

0120-634-023 ※9時〜17時(日曜定休、年末年始お休み)

