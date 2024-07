アメリカンダイナー「RED ROCKS(レッド・ロックス)」で自社初の全国向けギフトとして作り上げた「BBQ Rock! Stew(バーベキュー・ロック・シチュー)」が、ウィーンで2024年6月に開催されたモンドセレクション2024式典において金賞を受賞しました。

RED ROCKS「BBQ Rock! Stew」

■商品情報

商品名 : BBQ Rock! Stew

販売方法 : 冷凍保存

価格 : 440g 2,800円(税込)

商品購入サイト:

https://redrocks.base.shop/

アメリカンダイナー「RED ROCKS(レッド・ロックス)」で自社初の全国向けギフトとして作り上げた「BBQ Rock! Stew(バーベキュー・ロック・シチュー)」が、ウィーンで2024年6月に開催されたモンドセレクション2024式典において金賞を受賞☆

昨年10月に販売開始した際、大きな話題となったこの商品は、豊かな香りを閉じ込めたジューシーでボリュームたっぷりのポークが特徴。

初の審査・申請にも関わらず世界的な品質評価機関で認められたことに対して阪本 仁 オーナーシェフは、

「試行錯誤を繰り返した末のエントリーでしたが、この美味しく楽しく可愛らしい商品が認められて嬉しい。これから、日本でがんばる多くの方に味わっていただき元気になってもらえたら」

と喜びを語ります。

■「BBQポーク」を香り豊かな煮込みシチューに進化

受賞した「BBQ Rock! Stew」は、阪本 仁 オーナーシェフがアメリカ本土での修行や経験を基に、ルイジアナ州で作られている料理法を忠実に再現しつつオリジナルテイストを加えた「BBQポーク」を、ケージャンスタイルの煮込みシチューに進化させた商品です。

厳選した豚肉に10〜20種類のスパイスやハーブを粉末にしたシーズニングを擦り込み、低温で12時間かけて加熱、ソースを塗ってはオーブンでローストを繰り返した後、じっくり仕込んだブイヨンと自家製ソースで煮込むことでお肉をジューシーに保っています。

ソースの基本になっている「甘辛ケージャン」はルイジアナ州を中心としたエリアで一般的な味わいで、複雑にして深く芳醇なスパイスの香りが食欲を刺激し、パンにもご飯にも野菜にも合う本格的な肉料理です。

ディープサウスで愛される香り高い美味しさを日本の多くの人にお伝えしたいという思いから、試行錯誤を重ねて開発してきました。

■「肉質と甘みの余韻に満足」と高評価

モンドセレクションの審査では、自家製ソースでじっくり煮込んだ堂々たる大きさのポークの周りに素揚げしたパプリカやオクラ、ブロッコリーなどの野菜、茹でたじゃがいもを添えて提供。

審査員の方々からは、「風味豊かな味と甘い味わいが絶妙なバランスで融合し、満足いく食感を生み出しています。

ケージャンの風味は強すぎない程度にうまく溶け込んでいます」と味わいについて高い評価をいただきました。

また、食感と後味についても、「豚肉は驚くほど柔らかく、口の中で無理なく溶け、ジューシーな口当たりで食事の満足度を高めます」「肉質と甘みの余韻があり、調味料の味わいが優雅に続くことに審査員は満足しました」とのコメントに、大きな自信を持つことができました。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ジューシーでボリュームたっぷりのポーク!RED ROCKS「BBQ Rock! Stew」 appeared first on Dtimes.