【RZ-029 ストームソーダー】2025年2月 再販予定価格:10,120円

コトブキヤは、プラモデル「RZ-029 ストームソーダー」を2025年2月に再販する。同社通販サイト「コトブキヤオンラインショップ」などで予約を受け付けており、価格は10,120円。

本製品は、タカラトミーの「ゾイド -ZOIDS-」シリーズよりテラノドン型ゾイド「ストームソーダー」を、プラモデルシリーズ「HMMシリーズ(HIGHEND MASTER MODEL)」で商品化したもの。

各部フル可動のプラモデルでクリアーパーツを含む成型色にて色分けを再現、組み立てるだけで設定に近い姿に仕上がる仕様となっており、特徴的な装備である「トップソード」「ウイングソード」の独立可動はもちろん、各部の開閉・展開や引き出し式関節など、全身にギミックが満載で、「2連装パルスレーザーガン」と「アイアンクロー」は交換式で好みの形態で完成・組み換えが可能。また一般パイロットのフィギュアが付属しコックピットに搭乗させることができる。

「RZ-029 ストームソーダー」

仕様:プラモデル スケール:1/72スケール サイズ:全長 約280mm、全幅 約480mm 素材:PS、PE、ABS、PVC(非フタル酸)

(C) TOMY

ZOIDS is a trademark of TOMY Company,Ltd. and used under license.

※画像は試作品です。実際の商品とは多少異なる場合がございます。また、撮影用に塗装されております。