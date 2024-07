フジテレビ系で毎週金曜21時より放送中の山田涼介(Hey! Say! JUMP)主演ドラマ『ビリオン×スクール』。「やる気ゼロ、才能ゼロ、将来性ゼロ」の生徒が集められた“ゼロ組”こと3年0組に赴任してきた加賀美零(山田涼介)が生徒とともに成長していく姿を描いた本作において、九九が言えないほどの成績不良のためゼロ組落ちした、ゼロ組の偏差値番付でも最下層の紺野直斗を演じているのは、Travis Japanの松田元太だ。

紺野は、ゼロ組内で夢の“スクールカースト1軍”入りを果たし、見た目に気を使うようになるも、女子からのモテ方が分からないという役どころ。役作りのために「ベースも明るくしてメッシュに染めました」と語る松田に、役との共通点や憧れの先輩である山田との共演について語ってもらった。

●「紺野は陰キャ要素が意外と強いキャラクター」

ーー出演が決まった際の気持ちを教えてください。

松田元太(以下、松田):山田(涼介)くんとお芝居で共演させていただくのはひとつの夢でもあったので、楽しい撮影期間になるだろうなとワクワクしました。と同時に、緊張した気持ちもあるんですけど……ハッピーでした。

ーー監督からはどんなコメントをもらいましたか?

松田:「かましてくれな?」って言われていて。いろいろ好きにやらせてもらっています。新しいことにもどんどんチャレンジさせてもらえるので、本当にありがたいです。

ーー実際にかましていますか?

松田:自分ではわからないんですけど、スタッフさんから「こういうのいいね」って言ってもらえることは多いです。一旦やってみて「それよかったよ」「そのままで」とか、逆に「これどう?」って言ってもらえるので、自分から出てくるものを表現して頑張りたいなと思っています。なので、(山田演じる)加賀美先生といるときと1軍のメンバーといるときでは、ちょっとキャラが違うのですが、自然と出てくるものを大事にしています。

ーー松田さんが演じる紺野直斗の印象を教えてください。

松田:「バカだな」と思いました(笑)。ト書きでも九九の問題があって、途中でわからなくなるみたいな。でも、それがセリフとしてあると逆に難しいんですよね。間違っているのか、あっているのかごちゃごちゃになってしまう。でも、逆にセリフのおかげで覚えられたこともあって、今は九九の8×3までは覚えました。

ーー今回の役は松田さんの魅力を最大限に引き出した役だそうですね。

松田:ありがたいですよね、本当に。松田の要素もありつつ、紺野として見せることができたら勝ちだなと思っています。良い意味で、1つ前の『東京タワー』(テレビ朝日系)とのギャップを出すことで、みんなの期待を裏切っていきたいですね。

ーー松田さん自身は紺野と自分のどんなところが似ていると思いますか?

松田:表情や感情を隠しきれないところが似ていると思います。紺野も僕も楽しかったら楽しい、イライラしていたらイライラしているみたいなことが周りからも気づかれるような人間なので。そういう部分を出せたらいいなって。

ーー見た目もイメージチェンジしましたが、それは松田さん発のアイデアですか?

松田:もともと髪は『東京タワー』のときと、全く一緒の予定だったんです。でも「変えたいな」と思って、衣装合わせが終わった後に「染めていいですか?」と監督に聞いたら、「あ、いいね」と言われて、ベースも明るくしてメッシュに染めました。実は「WE ARE! Let's get the party STARTO!!」のときは金髪だったので、メッシュを入れていなかったんですけど、山田くんと(菊池)風磨くんに「それ合ってるの?」「監督と話し合ったこと、ちゃんとやらないと」って怒られて(笑)。もう1回染めに行きました。

ーー紺野は女子からモテたいけど、モテ方が分からないという役どころです。松田さんから見て紺野がどうしてモテないのか、反対にどうしたらモテるかについて教えてください。

松田:紺野は陰キャ要素が意外と強いキャラクターなんです。それから素直すぎる感じもあって、カッコつけられない。それがいいところでもあり、モテないところでもあるなと感じています。個人的にギャップがある人っていいなと思うので、世のメンズにもギャップは大事だということを訴えていきたいです。僕自身も、劇中でギャップを出していけるように頑張ります。

●0組メンバーに負けないことは「口数の多さ」

ーー先輩・山田涼介さんとの共演がひとつの夢でもあったとお聞きしました。撮影中は山田さんとどんなお話をされていたんですか?。

松田:意外となんでもない話をすることが多いですね。今回山田くんが演じる加賀美はビリオネアですし、山田くん本人もビリオネアだと思うので、この間冗談混じりで「車買ってください」って言ったら、普通に怒られました。僕としては、この撮影期間中になんとかカッコいい車を1台は買ってもらいたいなと思っています。

ーー山田さんの演技を間近で見てみてどうでしたか?

松田:座長というポジションでの山田くんは本当にキラキラしています。役の影響もあるかもしれませんが、やっぱりスターだなと感じることが多くて。この前、ロケのときに真っ暗のテントで待機していたんですが、山田くんだけ自発光していました。「もう蛍かなんかですか」って感じですね。

ーー自発光(笑)。お二人の共演シーンでは?

松田:一緒のシーンでは、泣くつもりなかったのにグッときたことがあって。加賀美の発する言葉がすごく刺さるんです。そうやって説得力を持たせられる山田くん、本当にすごいなと思いました。紺野は加賀美先生のことがあまり好きじゃないんですけど、いち視聴者の松田としては、加賀美先生のことがすごく好きです。

ーー共演といえば、『東京タワー』で恋に落ちた喜美子役を演じていたMEGUMIさんと早くも再共演になります。

松田:まだ一緒のシーンはないんですけど、ちょっと気まずいです(笑)。でも同じ作品で共演できるという安心感はありますね。一緒のシーンがあることも楽しみにしています。

ーー0組のメンバーの印象について教えてください。

松田:0組も1軍も和気あいあいとしていて、クラスメイト感がありますね。最近、みんなに会える日がわかっていると「楽しみだな」と思って、頑張れるんです。特に林ちゃん(水沢林太郎)と(奥野)壮ちゃんとは一緒にいることが多いので、いろいろな話をしています。

ーーそんな個性豊かな面々が揃った0組メンバーに松田さんが誰にも負けないことはありますか?

松田:空き時間の口数の多さですかね(笑)。ずっとしゃべっているので。ただ、クラスメイトとして、みんなと楽しい思い出を作れたらなと思っています。演技の面では「できなくて当たり前、ここから頑張ればよくない?」というスタンスでどんどんチャレンジしていきたいです。とにかく全力で頑張ろうと思っています。(文=於ありさ)