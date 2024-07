Kep1erの映像作品「Kep1er JAPAN CONCERT 2024 <Kep1going>」Blu-rayが12月25日(水)に発売されることが発表され、予約もスタートとなった。。7月13日(土)より、Kep1er JAPAN CONCERT 2024 <Kep1going>をKアリーナ横浜で3日間にわたって開催し、約4.5万人を動員予定だが、Kep1erにとって、マシロとイェソを含む9人体制ではこれが最後のコンサートになる。

「Kep1er JAPAN CONCERT 2024 <Kep1going>」 Blu-ray



2024年12月25日(水)発売完全生産限定盤(Blu-ray 2枚組)BVXL-135〜137/12,800円(税込)・「Kep1er JAPAN CONCERT 2024 <Kep1going>」(2024.7.15)・「Kep1er JAPAN CONCERT 2024 <Kep1going>」 Behind The Scenes・「Kep1er JAPAN FAN CONCERT 2024 <FLY-HIGH>」(2024.3.3)・「Kep1er JAPAN FAN CONCERT 2024 <FLY-HIGH>」 Behind The Scenes※商品仕様、封入内容などの詳細は後日発表いたします。予約・購入 https://Kep1er.lnk.to/KcVdvm■特典内容・Sony Music Shop:オリジナル・ハンドタオル・タワーレコードおよびTOWERmini、タワーレコード オンライン 全店:オリジナル・クリアマルチポーチ・Amazon.co.jp:オリジナル・巾着・楽天ブックス:オリジナル・ピンバッジ・セブンネットショッピング:オリジナル・トート型エコバッグ・ネオウィング(CDJAPAN):オリジナル・丸型缶キーホルダー・Kep1er応援店:オリジナル・ロゴステッカー