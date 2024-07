ケンタッキーフライドチキンに、夏にぴったりな柑橘仕立ての味わいが食欲をそそる夏限定の新作バーガー「夏の和風バーガーズ」が登場!

さらに「夏の和風バーガーズ」にぴったりなサイドメニュー「和歌山県産夏みかんレモネード」と「フリフリポテト(瀬戸内塩レモン)」もラインナップされます☆

ケンタッキーフライドチキン「夏の和風バーガーズ」

発売日:2024年7月17日(水) ※数量限定、なくなり次第販売終了

販売店舗:全国のケンタッキーフライドチキン店舗

※一部、販売しない店舗があります

※デリバリーでの価格は異なります

ケンタッキーフライドチキンの期間限定メニューとして「夏の和風バーガーズ」と新サイドメニュー2種類が数量限定で登場。

バーガーメニューとして、夏にぴったりな柑橘仕立ての味わいが食欲をそそる 「海老しおチキンカツバーガー」と「チキン南蛮フィレバーガー」が販売されます。

夏らしいさっぱりとした新サイドメニュー「和歌山県産夏みかんレモネード」と「フリフリポテト(瀬戸内塩レモン)」と共に味わえるメニューです☆

海老しおチキンカツバーガー

価格:

・単品 540円

・セット〔海老しおチキンカツバーガー、ポテト(S)、ドリンク(M)〕950円

・よくばりセット〔海老しおチキンカツバーガー、オリジナルチキン、ポテト(S)、ドリンク(M)〕1,250円

ケンタッキーフライドチキンオリジナルのチキンカツと殻つき海老の唐揚げを贅沢に2尾挟み込んだ、ボリューム満点の「海老しおチキンカツバーガー」

さっぱりとした酸味がやみつきになる塩だれレモンソースとマヨソースが合わさり、夏らしい爽やかな味わいに仕上げられています。

さらに殻つき海老の唐揚げの香ばしい風味も相まった、食欲をそそるメニューです。

チキン南蛮フィレバーガー

価格:

・単品 540円

・セット〔チキン南蛮フィレバーガー、ポテト(S)、ドリンク(M)〕950円

・よくばりセット〔チキン南蛮フィレバーガー、オリジナルチキン、ポテト(S)、ドリンク(M)〕1,250円

11種類のハーブ&スパイスで味付けした骨なしケンタッキーを“チキン南蛮”仕立てにした「チキン南蛮フィレバーガー」

醤油を隠し味に、すだち果汁を使用した特製の柑橘タルタルソース、酸味と甘みが絶妙な甘酢ソースが合わせてあります。

さっぱりとした味わいが楽しめる、夏にぴったりな一品です。

※各バーガーセット、またはその他セット・パックの「ポテト(S)」「ドリンクM」は、それぞれ+30円で「フリフリポテト(瀬戸内レモン)」「和歌山県産夏みかんレモネードソーダ(ソーダなしも選べます)」に変更可

フリフリポテト(瀬戸内レモン)

価格:

・単品 30円

・セット〔ポテト(S)、フリフリスパイス(瀬戸内レモン)〕320円

さっぱりしつつも手が止まらなくなるやみつきの味わいを実現した「フリフリポテト(瀬戸内塩レモン)」

こだわりのホクホクポテトに瀬戸内産レモン果汁パウダーと瀬戸内の塩を使用した”フリフリスパイス”です。

和歌山県産夏みかんレモネードソーダ

価格:300円

柑橘類の産地として有名な和歌山県産の夏みかん果汁を使用した「和歌山県産夏みかんレモネード」

甘酸っぱい味わいに仕上げられたドリンクが、シュワッと爽やかなソーダもしくは、ソーダなしから選ぶことができます。

夏にぴったりな柑橘仕立ての味わいが食欲をそそる数量・期間限定メニュー。

ケンタッキーフライドチキンにて2024年7月17日より販売される「夏の和風バーガーズ」の紹介でした☆

