“先月入隊”iKONのBOBBY、直筆手紙を公開…ファンへの罪悪感も「もっと感謝すべきだった」

軍服務中であるiKONのBOBBYが、ファンに対する愛情をアピールした。7月10日、BOBBYは自身のInstagramを通して、直筆の手紙を公開した。この手紙は彼が入隊してから1週間が過ぎた先月10日に作成された。「ここは今晴れた天気が続いており、僕の気分も曇りから晴れになってきている」と話を始めた彼は「新しい環境に適応することは、とても難しいことだけど、気がついたら7日が過ぎていた」と1週間を振り返った。

ファンに対する恋しさを示した彼は「ここにいると、皆さんに尽くしてあげられなくて、心残りだったことをたくさん思い出す。『申し訳ない、もっと好きになってあげればよかった』『もっと感謝するべきだった』などという考え……」とし「帰って、花が2回散った時、もっとかっこいい姿を見せる」と約束した。続けて彼は「それまで皆さんも皆さんなりに苦労や困難を経験して、もっと成長し、素敵になったり、あるいは今のままでもいい。少しだけ悲しい表情をして、僕を待っていてほしい。大事なことは、皆さんが経験をしたということだから」とし「暑い夏、暑さと戦わずに幸せで生き生きとした毎日になることを祈る」と思いを伝えた。さらに、元気でいてほしいと記した彼は「いつもありがとう、愛している。どうにかして、僕の姿を皆さんにたくさん見せたい。また手紙を書くね」と付け加え、締め括った。2013年にMnetのバラエティ番組「WIN - WHO IS NEXT」で名を馳せたBOBBYは、翌年「SHOW ME THE MONEY3」で優勝した。その後、iKONのメンバーとしてデビューした彼は、グループ内のメインラッパーとして活動しただけでなく、ソロ歌手としても活躍の場を広げ「BOBBY ZERO GRAVITY in ASIA」公演で世界中のファンに会った。彼は先月4日、グループから3番目に入隊。2021年に結婚と父親になることを知らせた彼は、現在常勤予備役として服務している。