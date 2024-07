映画『デッドプール&ウルヴァリン』では、旧20世紀フォックス組からデッドプールとウルヴァリンが(MCU)に合流を果たす。せっかく合流したのだからと、2人の継続的な登場を期待するファンも多いだろう。

もしもデッドプールとウルヴァリンが次に姿を見せるとしたら、どの作品になるだろうか。米は、同役をそれぞれ演じるライアン・レイノルズとヒュー・ジャックマンに今後の『アベンジャーズ』シリーズへの出演の可能性を質問。2人はこのように返答した。

ライアン:「どうでしょう。そうだね、様子見ですかね。うん。」

ヒュー:「これは僕たちのプレスツアーの中で初めての大きなインタビューですから、なんて答えたら良いか分かりませんね。」

それぞれ否定も肯定もしない回答にとどまった2人。仮に水面下で『アベンジャーズ』登場の打診を受けていたとしても、口を滑らすなんてことは当然しないだろう。

『アベンジャーズ』シリーズからは、2026年に第5作『アベンジャーズ5(仮題)』が米公開予定。実は同作の監督候補には『デッドプール&ウルヴァリン』でメガホンを取ったショーン・レヴィの名前が挙がっているというもある。この件をTHE RIVERがレヴィに直接ところ本人は明言を避けたが、「僕とマーベルの関係は続くと確信しています」とマーベル・スタジオとの再タッグに意欲を見せていた。

マルチバース・サーガ真っ只中のMCUで、デッドプールとウルヴァリンは今後どんな立ち回りを担うことになるだろうか。ファンにできることといえば、まずは『デッドプール&ウルヴァリン』を鑑賞すること。サプライズが多いと言われる同作で、もしかしたらとんでもないアナウンスがあるかもしれない……?

映画『デッドプール&ウルヴァリン』は2024年7月24日(水)最速公開。

