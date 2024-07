『ダラス・バイヤーズクラブ』(2013)でアカデミー賞主演男優賞に輝き、『インターステラー』(2014)「TRUE DETECTIVE/二人の刑事」シーズン1(2014)などでも高い評価を得たマシュー・マコノヒーが、痛々しい写真を公開した。

マコノヒーは、まるで誰かに一発お見舞いされたかのように、右目がパンパンに腫れた写真をに投稿。「bee swell(蜂に刺された腫れ)」とキャプションに綴っているが、それ以上の説明はない。どうやら蜂に刺されてしまったようだが、何かの撮影で施した特殊メイクの可能性もある。いずれにせよ、目を開けられないほど腫れ上がった右目と笑顔のギャップが印象的だ。

この投稿をInstagramで見る

現時点でマコノヒーが参加している撮影はないようだが、『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』シリーズのカート・ラッセルと共演する犯罪スリラー映画『The Rivals of Amziah King(原題)』のほか、『ジェイソン・ボーン』(2016)のポール・グリーングラスが監督を務めるスリラードラマ映画『The Lost Bus(原題)』がポストプロクション(撮影後作業)に入っている。

マコノヒーが投稿に綴ったように、本当に蜂に刺されたのであれば、一刻も早く全快することを願いたい。

Source:

The post first appeared on .