【ぬりえであそぼう プラレール】7月11日 発売価格:1,980円

イマジニアは、Nintendo Switch用ぬりえ「ぬりえであそぼう プラレール」の配信を、本日7月11日より開始した。ダウンロード専用で価格は1,980円。

本作は、タカラトミーの鉄道玩具「プラレール」と、身近な遊びであるぬりえを組合せた「ぬりえであそぼう」シリーズ第4弾。すべてのゲーム操作をタッチで行なうことができるよう設計されている。

使用できる色は40色、描画ツールは全6種類あり多様な表現が可能。画面をなぞるだけでお手本のカラーリングを再現することができる「マジックペンツール」を使用して手軽に楽しめるほか、「えんぴつツール」、「ズーム機能」を利用し、細かい部分の表現を綺麗にぬるなど、本格的なぬりえも楽しめる。また、デジタルの特性を活かして何度でも繰り返し遊ぶことができるようになっている。

「水彩ペンツール」(左)/「マジックペンツール」(右)

新幹線や普通電車など人気車両のイラスト140枚を収録

本作には、新幹線や普通電車など人気車両のイラスト140枚が8つのテーマに分けて収録されている。「E5系新幹線はやぶさ」や「923形ドクターイエロー」など、好きな車両の塗り絵を楽しめる。

【収録カテゴリー】

プラレールがいっぱい/プラレール鉄道/新幹線1/新幹線2/特急電車/蒸気機関車・寝台列車/普通電車1/普通電車2

ギャラリー機能

本作のギャラリー機能では、完成したプラレール車両の作品をスライドショーで楽しめる。テレビ画面に映しながら完成した作品をじっくり鑑賞することもできる。

【「ぬりえであそぼう」シリーズについて】

子供の身近な遊びであるぬりえをNintendo Switch向けに最適化し、子供がひとりでも遊べるよう、直感的な操作を実現。現在、サンリオの人気キャラクターがかわいいぬりえになった「ぬりえであそぼう サンリオキャラクターズ」、さまざまなかっこいい動物たちのぬりえを自由に塗ることができる「ぬりえであそぼう どうぶつえん」、水族館を舞台にさまざまな水辺の生きものを塗ることができる「ぬりえであそぼう すいぞくかん」がシリーズ作品として発売されている。

(C) TOMY

「プラレール」はタカラトミーの登録商標です。

JR東日本商品化許諾済 JR東海承認済 JR西日本商品化許諾済 JR九州承認済

(C) Imagineer Co., Ltd.