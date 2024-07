大将はSNSで話題の若き俊英！ 銀座クオリティの寿司を高コスパで楽しめる店がオープン（東京・両国）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は銀座の会員制、寿司割烹で腕を振るった若く才能に満ちあふれる寿司職人が大将を務める店。SNSにアップした動画も話題を集めています。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。 早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

華林(東京・両国)

2024年5月20日寿司店「華林」が両国に開店しました。若くして銀座の寿司割烹で料理長を務めた俊英の寿司職人が大将を務めます。

モダンな印象の店舗外観 写真:お店から

大将の橋本竣汰(しゅんた)さんは10代半ばでお店を持つ事を志し、明確な目標設定で修業を積み、10代で和食の修業をスタート。京都・宇治の老舗料亭で研鑽を積んだ後、寿司業界に入ります。若いながらも真摯に学びを重ねた実力が認められ、銀座の会員制寿司割烹の料理長に就任。築地や豊洲市場での人脈を地道に築きながら、自身が大将を務める店「華林」のオープンに至ります。

大将・橋本竣汰さん 写真:お店から

橋本さんを一躍有名にしたものがSNSの動画。寿司、イタリアン、フレンチなどシェフ6人組の動画クリエイターの一人で、橋本さんが登場したしょうゆ以外の調味料や食材で寿司を食べる動画は、動画総再生数3200万回超えと話題を集めました。

L字形カウンターで、訪れた人と職人との間に一体感が生まれます 写真:お店から

そんな多才な橋本さんが自身の店「華林」をオープンする場所として選んだのは両国。江戸前寿司発祥の地として知られ、江戸情緒が感じられる街です。席数はL字形カウンター席10席のみ。客席側は落ち着いた間接照明、カウンターの中は明るくなるように照明を工夫し、寿司職人たちの華麗な技を、まるで舞台を見ているかのように楽しむことができます。

「おまかせコース」15,000円 写真:お店から

基本メニューは一品料理5品、寿司12貫、デザートなどを加えた計18品からなるおまかせコースのみ。良い寿司は、まず良いネタから。毎朝大将自ら豊洲市場に足を運んで、厳選し、その季節に一番おいしいものを使用。長年培った経験と絆で銀座の有名店にも負けない上質な食材を仕入れます。

丁寧な手仕事が生きる一品料理 写真:お店から

握りは厚みのあるネタと酢飯とのバランスが絶妙。一品料理も、丁寧に骨切りされたハモの天ぷらなど和食の修業のある橋本さんならでは技術を活かしたものばかり。寿司も料理も楽しめるコースになっています。

名物の「華林巻き」 写真:お店から

名物は〆に出される「華林巻き」。橋本さんが試行錯誤して作り上げた逸品で、脂の乗った煮うなぎと厚焼き玉子が入った贅沢な巻き寿司です。かんぴょうとシイタケをみじん切りにし、甘辛く煮た「ねりかん」という調味料が味に深みを与えます。

「やべぇ醬油ねぇ!5貫セット」2,500円 写真:お店から

SNSでバズった“醬油を使わない寿司”も「やべぇ醬油ねぇ!セット」として用意。意外な調味料と寿司との組み合わせに、新しいおいしさを発見できそうです。

尊敬する祖父の名前にちなんで店名を付けたという橋本さん。新しい店作りにかける意気込みを感じます。こだわりがいっぱい詰まった寿司や料理は、早くも多くのリピーターを獲得。予約困難になる前に出かけてみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

おまかせコース 出典:iryochinさん

『15,000円のおまかせコースのみ

料理が5品とにぎり12貫とみそ汁とデザートなんでしっかりとしたボリューム

味はもちろん美味しいし、ひとつひとつに大将のこだわりが見られてさらにGOOD

内容的にコスパかなりいいと感じました



大将はまだ若いのに素晴らしいです

ごちそうさまでした!』(iryochinさん)

おまかせコース 出典:YURIKO.1019さん

『おまかせコース15,000円でした。

色々な海鮮を楽しむことが出来て幸せでした。

全部美味しかったのですが、特にホタルイカ、海老の混ぜご飯、ホッキ貝…やっぱり選べません。

ビール普段飲まない人間ですが山椒ビール飲みやすくて美味しかったです!

お店の内装やお皿に包丁、ひとつひとつ全てにこだわっていて素敵でした。

大将を始め、皆さんとても優しい方々です。東京に行くたびに絶対来たいお店です!

とても幸せな時間をありがとうございました』(YURIKO.1019さん)

※価格はすべて税込。

<店舗情報>◆華林住所 : 東京都墨田区緑1-20-6 1FTEL : 050-5593-6642

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:小田中雅子

